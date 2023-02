Illusie armer met chatbot

Beleggers zijn een illusie armer. Chatbots helpen nieuw in de speurtocht naar kansrijke aandelen. Aan het systeem van OpenAI hebben we enkele vragen gesteld. Zie hieronder plus het antwoord van het systeem.

Wat is het koersdoel voor Shell?

Het koersdoel voor Shell is afhankelijk van de visie van de analisten. Er zijn geen standaard koersdoelen voor Shell. Het koersdoel voor Shell kan variëren afhankelijk van het kwartaalcijfer, de sectoromstandigheden en andere factoren.

Hoe sterk kan AkzoNobel stijgen?

Het is moeilijk om precies te zeggen hoe sterk AkzoNobel kan stijgen. AkzoNobel heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke stijging laten zien en veel analisten verwachten dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. De prestaties van AkzoNobel worden ook beïnvloed door de algehele marktontwikkelingen en vooruitzichten voor de bedrijfstak waarin het actief is. Daarom is er geen definitief antwoord op deze vraag.

Welk aandeel moet je momenteel niet kopen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren, waaronder de algemene marktontwikkelingen, de vooruitzichten voor de bedrijfstak waarin een bedrijf actief is, en de prestaties van het aandeel. Het is daarom onmogelijk om één specifiek aandeel te noemen dat je momenteel niet moet kopen.

Dit zegt meer dan genoeg, maar roept ook de vraag op of Microsoft 10 miljard dollar heeft geïnvesteerd in de kleren van de keizer met hun participatie in OpenAI.

