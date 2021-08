Ima Sammani (Monex): ‘Nog geen tapering Fed’

Aangezien de Fed de markten heeft verzekerd dat ze ruim vóór de eigenlijke tapering een signaal zal geven over het tijdschema voor de tapering, richten beleggers hun aandacht op de Jackson Hole-conferentie eind deze week, in de hoop aanwijzingen voor verdere guidance te krijgen nu de consensus is verschoven naar fysieke tapering dit jaar. De uitdagende economische achtergrond maakt het echter moeilijk om een aankondiging van een QE-tapering te verwachten.

Hoewel de argumenten voor een aankondiging van tapering tijdens de Jackson Hole-conferentie moeilijk te verdedigen zijn, zal de aandacht van beleggers vooral uitgaan naar wat het tijdschema voor het afbouwen van QE kan zijn. Omdat Jackson Hole te vroeg komt voor de aankondiging van QE-tapering, zijn de speculaties over een mogelijke aankondiging in september voor daadwerkelijke tapering in november/december sinds de publicatie van de notulen van de Fed-beleidsvergadering van juli toegenomen.

Gezien de risico’s van een vroegtijdige tapering onder de huidige omstandigheden, denkt Ima Sammani, valuta analist bij Monex Europe dat tijdens de Jackson Hole-conferentie geen belangrijke aankondiging zal worden gedaan. Wel verwacht zij dat de conferentie zal dienen als een bevestiging van de achterwaartse blik van de Fed op de vooruitgang van de economie als leidraad voor het monetaire beleid.

Beleggers zullen hoe dan ook meer duidelijkheid krijgen over de intenties van de Fed wat een marktreactie kan uitlokken. Als de toespraak van Powell de voorzichtige toon aanslaat die verwacht wordt, is een verzwakking van de dollar mogelijk, terwijl Amerikaanse aandelenkoersen waarschijnlijk ook zullen stijgen door een langer accommoderend beleid. In het verleden steeg de rente op staatsobligaties tijdens het symposium, maar in de twee weken daarna veranderde er weinig. De obligatierente zal dit keer waarschijnlijk onstabiel blijven, omdat het risicomijdende sentiment aan de zijlijn hoog blijft. Jackson Hole zal wat dat betreft aanwijzingen kunnen geven over hoe de marktvolatiliteit er in de tweede helft van 2021 uit komt te zien.

