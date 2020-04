IMCD met 31% gestegen

IMCD steeg gisteren met 4,81% tot 76,76 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 24 maart, toen de stijging 5.79% was. Het aandeel is hiermee negen van de laatste tien dagen gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 30,88% meer waard geworden. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

De kwartaalresultaten zijn een opsteker. De omzet nam met 6% toe tot 749 miljoen euro en het bedrijfsresultaat steeg met 11% tot 71 miljoen euro. Voor het aandeel wordt 36 keer de winst betaald. De koers/boekwaarde is 4,4. Dat zijn geen lage ratio’s, maar waarderingen mogen hoger zijn als de resultaten stijgen tijdens een crisis. De koers is op weg naar de dubbele top in de zone van 83/85 euro. Er is dus nog ruimte voor een stijging van tegen de 10%.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

