Impact Amerikaanse verkiezingen

De zorgen van beleggers zijn groot in een verkiezingsjaar dat al zeer gespannen is door de economische schade van de coronaviruspandemie. Beleidsverschillen tussen de Amerikaanse presidentskandidaten kunnen belangrijke gevolgen hebben voor investeerders. De Visie van T. Rowe Price over de gevolgen voor enkele sectoren.

ICT

Ken Allen, portefeuillemanager van de Science & Technology Equity Strategy, meent dat ongeacht wie de presidentsverkiezingen wint, de Amerikaanse techreuzen zowel in de VS als in Europa in de schijnwerpers blijven staan.

Het moeilijk te kwantificeren risico van overheidsregulering zal niet nieuw zijn voor technologie-beleggers. Anti-trustkwesties en zorgen over de privacy van gegevens hebben de afgelopen jaren sterke schommelingen in deze aandelen teweeggebracht, maar hebben niet verhinderd dat ze sterke winst hebben geboekt.

De handelsspanningen op het gebied van technologie tussen de VS en China zullen waarschijnlijk niet afnemen onder een andere regering. Beide presidentskandidaten zullen proberen de intellectuele eigendomsrechten van de VS te beschermen en China aanspreken op zijn cyberbedreigingen. De benadering van deze kwesties door de twee kandidaten kan verschillen.

Allen zegt: “Het is moeilijk te zeggen hoe de betrekkingen tussen de VS en China zich zouden ontwikkelen met Biden als president, maar als de volatiliteit afneemt, zou dat positief kunnen zijn voor technologiebedrijven die een zekere blootstelling hebben aan de handelsspanningen tussen de twee landen.”

Gezondheidszorg

Ziad Bakri, portefeuillemanager van de Health Sciences Equity Strategy, stelt dat het risico van een dramatische revisie van de Amerikaanse ziektekostenverzekeringsmarkt aanzienlijk is afgenomen toen Biden de Democratische presidentiële kandidaat werd. Een eventuele hervorming van de geneesmiddelenprijzen zou echter een bron kunnen zijn voor volatiliteit en het hoofdrisico voor farma-aandelen.

Als Biden de verkiezing wint en de Democraten een meerderheid in de Senaat zeker stellen, denkt geneesmiddelenanalist Jeff Holford dat de focus van de markt verlegd kan worden naar het risico dat het Congres agressievere voorstellen met betrekking tot de prijzen van geneesmiddelen in behandeling neemt. Dit kan nadelige gevolen hebben voor farma-aandelen, waarschuwt Holford.

Bakri zegt dat hij positieve vooruitzichten op lange termijn voor aandelen van de gezondheidszorg handhaaft, ondanks de politieke risico’s: “De fundamentals in de gezondheidszorg blijven verbeteren, dankzij de versnelling van de innovatie, nieuwe technologieplatforms en een gunstig financieringsklimaat.”

Industrie

Ongeacht welke presidentskandidaat wint, Jason Adams, portefeuillemanager van de Global Industrials Equity Strategy, denkt dat de uitgaven aan infrastructuur zullen worden opgevoerd. Machineproducenten en bouwbedrijven zullen hiervan profiteren. Aan de andere kant voorziet hij dat op de defensieuitgaven zal worden beknibbeld na jaren van uitgavenverhogingen..

Als Trump herkozen wordt kan de in gang gezette de-globalisering en handelsspanningen meer onzekerheid veroorzaken voor industriële bedrijven, waarschuwt Adams. Hij denkt dat fabrieksautomatiseringsbedrijven in dit scenario er relatief goed vanaf komen, naarmate de global supply chains meer lokaal en geautomatiseerd worden.

Biden heeft aangegeven dat hij zou streven naar hogere niveaus van federale aanbestedingsuitgaven en belastingprikkels om banen te creëren en de economische ontwikkeling te stimuleren door kritieke infrastructuur te herbouwen. Deze stimulans zou gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot en het investeren in schone energietechnologieën.

Adams stelt: “De ambitieuze plannen van Biden zouden de energie-efficiëntie en de emissiereductie kunnen versnellen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in luchtcompressoren, spoorvervoer, luchtvaart, elektrische voertuigen en industriële gassen kunnen hiervan profiteren.”

Energie

De kans is zeker aanwezig dat Biden de regelgeving voor de fossiele brandstoffenindustrie zal aanscherpen, wat waarschijnlijk zal leiden tot hogere kosten voor de olie- en gasindustrie. Biden heeft ook steun uitgesproken voor een moratorium op de verkoop van nieuwe olie- en gascontracten op federaal grondgebied en het mogelijk tegenhouden van de uitgifte van nieuwe boorvergunningen in deze gebieden.

Shawn Driscoll, portefeuillemanager van de Global Natural Resources Equity Strategy, stelt dat de omstandigheden op de wereldwijde oliemarkt en niet de politieke resultaten van de VS of hun regelgevende implicaties, waarschijnlijk meer invloed zullen hebben op de inkomsten van energiebedrijven.

Driscoll zegt: “We denken niet dat er iets is wat een van beide presidentskandidaten zou kunnen doen dat onze mening zou veranderen, namelijk dat, buiten de incidentele anticyclische rally, olie op lange termijn in een dalende markt zal blijven vanwege de stijgende productiviteit en de dalende productiekosten.”

Risico’s vóór de verkiezingen verhogen de onzekerheid

Samen met de onzekerheid over de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen verschillende extra risico’s de wereldwijde markten voor en na de verkiezingen van november verstoren, merkt Vaselkiv op.

Tot deze potentiële verrassingen behoren onverwachte zwakte in de Amerikaanse werkgelegenheidsgegevens of een andere grote golf van COVID-19-infecties (de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus).

Aan de andere kant, een doorbraak in de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin of ziektebehandeling kan aandelen en bedrijfsobligaties een enorme boost geven, meent Vaselkiv. Elk van deze gebeurtenissen, positief of negatief, kan ook grote invloed hebben op de verkiezingskansen en de beleidsagenda van beide presidentskandidaten beïnvloeden.

