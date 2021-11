‘Impact nieuwe virusvariant: strovuur of bosbrand?’

Op Black Friday hing op de markten paniek in de lucht. Zodra in Europa de handel van start ging, keken ontnuchterde beleggers tegen een verlies van 3% tot 4% voor de grote indices aan. De Visie van Clément Inbona, fondsmanager La Financiere De l’Echiquier.

De oorzaak was bezorgdheid over een nieuwe virusvariant die in Zuid-Afrika is opgedoken. De vele mutaties die hij vertoont, voeden de vrees dat hij niet alleen besmettelijker is dan de al bekende varianten, maar ook minder vatbaar voor de beschikbare vaccins. De informatie over die nieuwe variant is vooralsnog echter gefragmenteerd en grotendeels gebaseerd op modellen in plaats van op harde cijfers. Mogelijk is er dus sprake van een overreactie.

Bruuske marktreactie

Bovendien deed de correctie zich voor in een minder liquide markt, aangezien de beurzen in de VS op donderdag 25 november gesloten waren en vrijdag de 26e niet de hele dag geopend waren. Dat verklaart deels de bruuske marktreactie. De terugval volgde daarenboven op een bijzonder sterk parcours – alle grote aandelenindices noteerden op dat ogenblik namelijk meer dan 30% hoger dan op 9 november 2020, de dag waarop het eerste vaccin tegen Covid-19 werd aangekondigd. Die opmars ging trouwens voorbij aan het gezondheidsrisico en negeerde de deltavariant en de sporadisch opflakkerende besmettingen.

Buiten de aandelenmarkten werd vrij overdreven gereageerd – de rente daalde fors doordat beleggers verwachtten dat de centrale banken een verruimender beleid zouden gaan voeren. Sectoren die afhankelijk zijn van de heropstart van de economie kregen logischerwijs de hardste klappen, terwijl sectoren die profiteren van inperkingsmaatregelen veel minder hard getroffen werden.

Nieuwe strenge regels

De nieuwe virusvariant kan leiden tot nieuwe strenge regels die het verkeer van mensen, goederen en diensten verminderen, maar daarbij moet gezegd dat bedrijven en overheden daar in de bijna twee jaar sinds de start van de coronacrisis veel beter mee hebben leren omgaan.

Het is wellicht nog te vroeg om te oordelen of de reactie van de markt terecht was of niet. Om te beginnen is over deze variant nog weinig geweten en valt de impact ervan dus moeilijk te voorspellen.

De talrijke mutaties in de eiwitten die het virus gebruikt om de mens te besmetten, baren zorgen. Of hij ook zieker maakt, weten we momenteel echter niet. Als dat het geval blijkt, ontketent hij wellicht een bosbrand die de economie opnieuw kan doen stilvallen. Valt het daarentegen mee, dan gaat het slechts om een strovuur en kunnen aandelen en de economie hun opmars met vernieuwde energie voortzetten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16768 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht