Impasse Amerikaans Congres

Nu de Democraten de meerderheid in de Senaat behouden en de Republikeinen naar verwachting de controle over het Huis van Afgevaardigden zullen overnemen, verwacht Blerina Uruci, U.S. Economist van T. Rowe Price, grotere politieke conflicten, die economische gevolgen kunnen hebben. Omdat uit de nieuwe situatie weinig nieuwe wetgeving uit het Congres zal komen, biedt dit ondernemingen wel de vrijheid te plannen zonder rekening te hoeven houden met veranderingen in de belastingen.

De Republikeinen zullen weinig trek hebben om nieuwe belastingmaatrelegen aan te nemen. Na de enorme uitgaven van de overheid in 2020 in verband met de pandemie lijken de Republikeinen zich ook te verzetten tegen een overheid die de economie stimuleert als er een relatief milde recessie komt. Een diepe of zware recessie zou het Congres er echter toe kunnen aanzetten toch meer budgettaire steun te verlenen, eventueel in de vorm van stimuleringscheques, meent Uruci.

President Biden heeft eerder een belangrijk infrastructuur pakket door een Democratisch Congres geloodst dat veel bedrijfssectoren stimuleert, van transport tot uitgebreide breedband dekking. Het zal nog jaren duren voor de impact van dit beleid volledig doorwerkt in de economie, wat misschien helpt om de impact van de wetgevende impasse te verzachten. Een verdeeld Congres zal Biden er waarschijnlijk toe aanzetten om onderdelen van zijn agenda via wijzigingen in de regelgeving uit te voeren, wat volgens T. Rowe Price belangrijke gevolgen kan hebben voor bepaalde bedrijfssectoren.

