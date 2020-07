Impuls voor AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag een impuls krijgen door het bereikte akkoord in Brussel.

Van het herstelfonds van 750 miljard euro is 390 miljard bestemd voor subsidies en 360 miljard aan leningen. Alle EU-landen kunnen bij de subsidies aan de noodrem trekken. De meerjarenbegroting komt uit op 1074 miljard euro. Nederland krijgt als wisselgeld een hogere korting van 1,92 miljard euro op de jaarlijkse EU-afdracht. Rutte wordt bejubeld dat hij heeft bedongen dat lidstaten een rechtstaat moeten zijn.

De aandelenmarkten in Azië hebben positief gereageerd. Nikkei +0,8%, Shanghai +0,1%, India +1,1%, Kospi +1,6%, Hong Kong +1,8% en Australië +2,4%. De centrale bank van Australië heeft aangegeven het monetaire beleid niet te zullen wijzigen. In Japan was de CPI voor de derde achtereenvolgende maand 0,1%.

Euro/dollar 1,1430. Euro/yuan 7,9924. Goud onveranderd 1.817,70. Brent +0,2% op 43,36 dollar. Duitse Bunds +0,004 op min 0,46%. US Bonds -0,007 op 0,61%.

