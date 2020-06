In AF-KLM stappen voor de take-off

Het koerstechnische plaatje voor Air France-KLM ziet er bijzonder mooi uit. Dat biedt kansen.

Natuurlijk blijft de luchtvaartsector het moeilijk houden. Er moet nog worden afgerekend met het financiële drama als gevolg van de coronacrisis. De KLM is een van de bedrijven die dat zal overleven, hoeveel miljard ook in de onderneming of AF-KLM moet worden gepompt door overheden. KLM en Schiphol wil je als natie niet kwijt.

Beleggers moeten zich vooral geen illusie maken dat AF-KLM fundamenteel een prachtig bedrijf zal worden tenzij de brandstof- en personeelskosten bijzonder sterk zullen dalen. De chart ziet er mooi uit. De koers wil uitbreken gezien de beweging richting het voortschrijdend gemiddeld. Bij een koers van 4,95 euro staan RSI en prijsmomentum laag terwijl ze aan kracht winnen. Het is alsof deze indicatoren zeggen: je moet in AF-KLM stappen voor de take-off. De bovengrens van de bandbreedte ligt tegen de 10 euro.

