India: het onderscheidende verschil

Het groeiverhaal van India is bekend: het land is op weg om in 2030 de derde grootste economie van de wereld te worden. Maar naast die groei zijn er vijf onderliggende kenmerken en krachten in India aan het werk, die het land anders maken dan de meeste opkomende landen. LGIM benoemt ze.

De economische groei van de grootste democratie ter wereld is voor een belangrijk deel te danken aan een beroepsbevolking die goed is uitgerust voor de digitale toekomst. LGIM ziet de volgende vijf kenmerken die India onderscheidend maken:

1. De relatief gesloten economie

De Indiase economie is nog altijd meer afgesloten van de rest van de wereld dan andere opkomende landen. De in- en uitvoer beslaat minder dan 50% van het Indiase bruto binnenlands product (bbp). Voor de Filipijnen en bijvoorbeeld Mexico zijn die percentages respectievelijk 75% en meer dan 80% Ook de financiële markt van India is redelijk gesloten. Slechts 5% van de Indiase activa en passiva is in buitenlandse handen. Voor China geldt dat voor 30%. En ofschoon Indiase staatsobligaties sinds kort zijn opgenomen in internationale indexen, is nog altijd slechts 2% van het Indiase staatspapier in buitenlands bezit. Dit heeft tot gevolg dat Indiase beleggingen historisch gezien minder gecorreleerd zijn met de wereldeconomie, wat mogelijkheden voor diversificatie kan opleveren.

2. De atypische economische structuur

India staat wel bekend als de backoffice van de wereld. De export van het land betreft vooral diensten. In vergelijking met de 10% aan dienstenexport van China, is die van India bijna 45% van de totale export. Daarnaast is India met 3% van het bbp geen grote grondstoffenexporteur, vergeleken met de 15 tot 20% van Rusland of Chili. Deze atypische economische structuur zorgt ervoor dat India weinig correlatie heeft met de economie van andere opkomende markten.

3. Stabiele munt

De valutakoers is bij beleggingen in de lokale munt van cruciaal belang. Net als andere snelgroeiende opkomende markten heeft India sinds 2013 een gematigd tekort op de lopende rekening. Maar door de Indiase aantrekkingskracht op buitenlandse investeringen wordt dat tekort ruimschoots door directe buitenlandse investeringen gefinancierd. Dit resulteert in een positieve betalingsbalans. Opvallend zijn ook de ruime deviezenreserves. De deviezenvoorraad is de op drie na grootste ter wereld. De Indiase centrale bank is hierdoor in staat om de volatiliteit van de roepie te beperken.

4. Het enige echte alternatief voor China

Momenteel is India het enige land dat kan concurreren met China als motor van de wereldwijde groei. Dat komt ten eerste door de bevolkingsgroei. Volgens schattingen woont in 2031 een vijfde van de beroepsbevolking van de wereld in India. Naarmate India verder opschuift richting het Oost-Aziatische groeimodel van een op exportgerichte economische infrastructuur, kan dit bevolkingseffect zichzelf nog verder versterken.

Ten tweede ligt de Indiase maakindustrie op groeikoers. Naar verwachting zal deze sector zijn productie tussen 2022 en 2032 verdriedubbelen. Dat komt boven op de toename van de export van diensten. Ten derde geldt de India Stack – het platform dat de Indiase bevolking aansluiting moet geven op het digitale tijdperk met onder meer open API-oplossingen voor verificatie van identiteit en betalingen – als een vliegwiel voor groei, vooral omdat het de toegang tot consumenten- en bedrijfskrediet kan vergroten. Dit kan zich uiteindelijk vertalen in een stijgend BBP per hoofd van de bevolking.

5. Indiase staatsobligaties worden volwassen

De onderliggende macro-economische kracht van India biedt ondersteuning voor Indiase staatsobligaties. Als een van de weinige opkomende landen heeft Indiaas staatspapier een investment-grade rating. Ook de opname in internationale indexen is een duw in de rug. Indiase staatsobligaties zijn sinds eind juni toegevoegd aan de GBI-EM Global Diversified Index van JPMorgan, met een initiële weging van 1% die zal stijgen tot 10% in maart 2025. Het momentum groeit: Bloomberg kondigde onlangs aan dat het vanaf januari 2025 ook de Indiase staatsobligaties zal toevoegen aan zijn index voor staatspapier van opkomende markten in lokale valuta.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

