India koopt veel minder goud. Een waarschuwing?

Heeft goud z’n beste tijd gehad? Een waarschuwing.

Analisten willen niet horen over een daling van de goudprijs. Zij jagen met hun verwachtingen op het koersdoel van 3.000 dollar.

Echter, de vraag naar goud in India is het afgelopen kwartaal volledig ingestort. Het is met drie kwart gedaald. Oorzaak ligt voor de hand: de crisis die het coronavirus heeft veroorzaakt. India is de grootste afnemer van goud. Dat is niet vreemd gezien de omvang van de bevolking, met 1,3 miljard mensen nauwelijks kleiner dan China, de liefde voor gouden sierraden en de verdubbeling van het bnp per hoofd van de bevolking in de afgelopen 15 jaar, iets waar Europa en de VS meer dan 30 jaar voor nodig hadden. Dus, als in India de hand op de goudknip gaat, werkt dat hard door op de goudmarkt.

Vandaag was de goudprijs +0,5% hoger op 1.992,50 dollar. De week- en maandgrafiek laten beide hetzelfde beeld zien: goud is overbought en de prijs staat minimaal op het niveau van de bovengrens van de bandbreedte. De trend is nog positief. Er is echter een maar: de opgaande beweging die in 2015 is volgens de haussiers pas beëindigd een prijsstijging tot boven de 2.500 dollar, maar zonder paniekgolf lijkt dat charttechnisch op dit moment redelijk lastig. “Goud is een hedge tegen een verslechtering van het sentiment”, meent Goldman Sachs. Longposities afdekken kan geen kwaad. Probleem is wel dat de knockout prijs (zie hier) wel erg dicht bij de huidige prijs ligt.

