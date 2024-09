Indiase minister Goyal: ‘Exponentiële groei halfgeleiders’

India wil zich vestigen als een belangrijke chiphub, vergelijkbaar met de VS, Taiwan en Zuid-Korea, en is actief op zoek naar buitenlandse bedrijven om hun activiteiten in het land op te zetten.

“We moedigen [de] halfgeleiderindustrie op een grote manier aan. We zijn begonnen met het opbouwen van het ecosysteem, wat essentieel is voordat we steeds meer gieterijen het land kunnen zien binnenkomen voor de daadwerkelijke chipproductie”, zei Piyush Goyal, de Indiase minister van Handel.

“We verwachten dat de vraag naar halfgeleiderproducten tegen 2030 ongeveer $ 100 miljard zal bedragen en daarna exponentieel zal groeien”, zei Goyal, eraan toevoegend dat de belangstelling voor de Indiase halfgeleiderindustrie “met grote sprongen” toeneemt.

Eerder dit jaar huldigde premier Narendra Modi drie halfgeleiderfabrieken in, waarmee het totale aantal fabrieken in ontwikkeling in India op vier komt. Een van die fabrieken is een joint venture tussen Tata Electronics en het Taiwanese Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. De fabriek, die is opgericht in Dholera, in de deelstaat Gujarat, zal naar verwachting eind 2025 of begin 2026 haar eerste partij halfgeleiders leveren.

