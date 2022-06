Indicatoren AEX staan betrekkelijk hoog bij een licht stijgende trend

De Europese aandelenmarkten kunnen een zetje krijgen door de meevallende berichten over de ontwikkeling van de economie.

In Australië groeide de economie in Q1 met 0,8% tegen een raming van +0,5% en +3,6% in Q4. In China is de PMI-industrie voor de middelgrote bedrijven gestegen naar 49,1 in mei tegen een raming van 48,0. In Japan kwam de PMI-industrie uit op 53,3 in mei tegen een raming van 53,2 en 53,5 een maand eerder.

De Amerikaanse futures zijn weer wat hoger. Azië is verdeeld. Nikkei +0,5%, Shanghai vrijwel onveranderd, net als de Sensex. Hong Kong -0,1% en Australië +0,1%. Euro/dollar 1,0711. Bitcoin/dollar -0,8% op 31.528. Brent -5,6% op 115,94 dollar.

