Inflatie geeft AEX vleugels

De aandelenmarkten hebben vleugels gekregen door de meevallende ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie.

De VS-inflatie kwam in juli uit op 8,5% tegen 9,1% in juni en een verwachting van 8,7%. Beleggers hopen dat de Fed nu minder sterk de rente zal verhogen. De Fed heeft achter aangegeven dat het nog te vroeg is om victorie te roepen en het monetaire beleid te versoepelen. Het gevecht tegen de inflatie is dus nog niet gestreden. Ook in China zien we eenzelfde beeld, waarbij het monetaire beleid ook sterk wordt bepaald door de ontwikkeling van de economie.

Het beleid van de Fed heeft de dollar een impuls gegeven en geleid tot een stijging van de euro/dollar naar 1,0283. Gezien de stand van de Bollinger Bands lijkt er op dit moment geen nieuwe aanval op 1,0 in te zitten. De ondergrens staat boven dit niveau. De RSI laat zien dat nog geen sprake is van oversold. Op weekbasis liggen weerstanden op 1,09 en 1,16.

Hoewel de reactie van de markten op de Amerikaanse markten anders doet vermoeden, lijkt de AEX te werken naar een correctie. De index loopt weg van de bovengrens van de bandbreedte en de RSI staat onder druk. De markt is duidelijk op zoek naar enige lucht, maar zal zich ongetwijfeld eerst laten meeslepen door de hogere futures voor de VS en de koersstijging in Azië: Japan dicht, China +1,5%, Hong Kong +2,4% en Taiwan +1,7%.

Geschreven door: Eddy Schekman

