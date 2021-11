Inflatie: hoe tijdelijk is tijdelijk?

Volgens de centrale banken en de autoriteiten zijn de huidige prijsstijgingen van tijdelijke aard. De grote vraag voor beleggers in 2022 luidt: hoe tijdelijk is tijdelijk? Jan-willem Nijkamp, Senior Vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer, geeft daarop zijn visie tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 10 december.

De beurzen zijn bezig aan een uitstekend jaar. Daar is ook wel enige reden toe, de rente is nog steeds historisch laag en de bedrijfsresultaten zijn beter dan verwacht. Er ligt echter één grote spelbreker op de loer: de overal om ons heen oplopende prijzen. Stijgende grondstofprijzen, stijgende vervoerskosten en stijgende loonkosten.

Inflatie is doorgaans geen vriend van beleggers. Volgens de centrale banken en de autoriteiten is deze prijsstijging van tijdelijke aard. Ze lijken echter steeds meer op hun oorspronkelijke visie aan het terugkomen. De grote vraag voor beleggers in 2022 luidt: hoe tijdelijk is tijdelijk?

Masterclass: Inflatie, hoe tijdelijk is tijdelijk?

Tijd: 11.45 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: Jan-willem Nijkamp

Senior Vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer

Jan-willem Nijkamp studeerde politicologie in Leiden en financiële-en beleggingsanalyse in Amsterdam. Voor zijn afstudeerscriptie ontving hij de Orange Fund Award. In 1996 werd hij bankier van het jaar.

Nijkamp is ruim achttien jaar werkzaam in de effectenbranche als beleggingsadviseur en vermogensbeheerder, zowel voor particuliere- als institutionele beleggers. Hij werkte voor Merrill Lynch, Banque Paribas, Petercam Bank en Inmaxxa. In het verleden was hij naast vermogensbeheerder ook docent beleggingen en regelmatig te zien bij RTL-Z als beurscommentator.

Nijkamp heeft twee commissariaten (een verzekerings- en een financieringsmaatschappij), doceert op beleggingsgebied en schrijft columns op beleggingsgebied voor diverse gedrukte en elektronische media.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht