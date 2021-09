Inflatie-impulsen gevaarlijk sterk

Het is een kwestie van tijd en de rente zal uitbreken en dus omhooggaan.

De ECB houdt de rente kunstmatig laag. Dat kan hooguit nog even duren. Sinds eind 2019 is het rendement op 10-jarige Duitse obligaties bezig met bodemvorming.

Er is niemand te vinden die een rentedaling voorspelt. Het enige dat iedereen bezighoudt is het tempo van de stijging.

Omgekeerde wereld

Voor het uitbreken van de crisis in 2008 was het rendement op 10-jarige Duitse obligaties 4,6% bij een inflatie van 3%. Nu bedraagt de inflatie 3,9% en de rente min 0,33%. Kunstmatiger kan het beeld niet zijn. Bij deze inflatie zou de rente boven de 5% moeten staan. De lage rente wordt geaccepteerd door de hoop dat de scherpe stijging van de inflatie een effect is van het weer opengaan van de economie na de coronacrisis. Een correctie op het ondergewaardeerde rendement op Duitse obligaties kan leiden tot een stijging tussen de 1 en 2%.

Scherpe prijsstijgingen

Veel te weinig wordt stilgestaan bij de effecten van de deglobalisering. De euro/yuan en euro/dollar staan ongeveer 25% lager dan in 2008. Import is dus een stuk duurder geworden. Sinds begin 2009 is vanuit het dieptepunt Brent met tegen de 40% gestegen, koper met 240%, is de prijs van aluminium net als die van kolen meer dan verdubbeld. Bovendien werd transport veel duurder. Sinds begin 2009 is sprake van een toename van 450% van de Baltic Dry. In dezelfde periode is in Duitsland de consumentenprijsindex met 20% gestegen en zijn de lonen met 30% toegenomen.

Het zijn allemaal onderhuidse prikkels die aangeven dat de inflatie naar een structureel hoger niveau is gegaan in de afgelopen jaren. Daar hoort een hogere rente bij.

Geschreven door: Eddy Schekman



