Inflatie onderschat

Wereldwijde centrale banken zijn overvallen door de hoge inflatie en werden gedwongen de rente agressief te verhogen. “Centrale banken hebben de aanhoudende inflatie schromelijk onderschat. Dit kan leiden tot een aanhoudende inflatiedruk van de tweede orde en een harde landing van economieën”, waarschuwt Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy bij Natixis Investment Managers Solutions.

Volgens Chetouane is het lexicon in de beleggingswereld inflatie en recessie. De effecten van hogere prijzen en lagere groei hebben volgens de Natixis-strateeg de economie op zijn kop gezet. “Van een wereld van overvloed, leven we nu in een wereld van schaarste – energieschaarste, kapitaalschaarste, liquiditeitschaarste.”

Er steken bovendien meer risico’s voor economieën de kop op. “Er bestaat nu een risico van een neergang op de huizenmarkten van de Verenigde Staten en China, die leidt tot een toename van de betalingsachterstanden en een verslechtering van de financiële situatie van de huishoudens en het bankwezen als geheel.” Dan bestaat er nog het staartrisico van een volledige verstoring van de gasvoorziening in Europa. “Die is waarschijnlijker geworden, met een strenge winter in Europa en mogelijk een politieke crisis in delen van het continent tot gevolg”, stelt Chetouane.

Onderweeg Europese bedrijfsobligaties

Wat betreft de asset allocatie vermijdt Natixis IM voorlopig de Europese bedrijfsobligatiemarkt. Deze kent simpelweg te veel verschillende verhalen, elk met zijn eigen risico’s. “Als we kijken naar Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland moeten we rekening houden met vier verschillende neerwaartse risico’s en dat is gewoon te veel. Het is verstandig om onderwogen te blijven in alle segmenten van de bedrijfsobligatiemarkt, van investment grade tot high yield, zowel in de VS als in Europa.”

Aandelen zijn een ander verhaal. De waarderingen zijn met name in de eurozone aanzienlijk gewijzigd, waarbij de risicopremie voor aandelen sinds de zomer van dit jaar weer aantrekkelijk zijn. Chetouane: “De koers-winstverhouding ligt voor alle Europese markten onder het historische gemiddelde. Maar de verwachte winstgroei blijft in de dubbele cijfers voor 2022, ondanks afwaarderingen in de loop van het jaar.”

In tijden van verhoogde onzekerheid kunnen private asset-strategieën volgens Chetouane nuttig zijn om de volatiliteit in de portefeuille te verminderen. “Private assets die een goede afdekking tegen inflatie bieden zijn bijvoorbeeld infrastructuur en sommige grondstofgerelateerde strategieën. Ook vastgoed kan goed gepositioneerd zijn.”

