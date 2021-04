Inflatiegevaar is nog niet geweken. Euro/dollar kan omhoog

Beleggers moeten de inflatieriemen extra strak aantrekken. April wordt een wilde maand. Waarom de euro/dollar zal stijgen.

In de VS steeg de inflatie in maart met 2,6% op jaarbasis. Pas in april bereikte Brent en de commodity-index CRB hun dieptepunt. Vanuit de lows van april vorig jaar steeg Brent met 200% en de commodity-index met 69%. Dat zal nog in toekomstige inflatiecijfers tot uitdrukking moeten komen.

Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe: “Opwaartse risico’s voor inflatie blijven hoog de komende tijd, vooral wanneer de economie heropent, maar hierover zal de Fed zich niet druk maken. Na jarenlang lage inflatie te hebben gezien, zullen beleidsmakers de inflatie boven de 2% enige tijd tolereren en terugdeinzen voor het idee dat er een beleidsreactie nodig is.” Daar komt bij dat de Fed het monetaire beleid afstemt op inflatie en werkgelegenheid.

Euro/dollar

De euro/dollar leidde tot een stijging boven de 1,1965. In de markt leefde bij sommige analisten de verwachting dat de inflatie wel eens meer dan 4% zou kunnen bedragen, waarop de Fed dan mogelijk zou reageren met een rentestijging. De werkelijkheid is anders, waardoor de dollar verzwakte. Dat pas ook in het technische plaatje. De fase waarin de euro/dollar zit, is vergelijkbaar met de stijging van 20 cent in de periode 2016/2018. Uitgaande van de low van 2020 betekent dat een opwaartse kracht naar minimaal 1,25.

