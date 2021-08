Infrastructuur krijgt impuls door goedkeuring Senaat

De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een investeringsinjectie van een extra 550 miljard dollar waardoor het totaal van het programma uitkomt op 1.000 miljard dollar.

Het geld zal worden gebruikt voor infrastructuur. Maar dat moet breder worden gezien dan het dichten van knipgaten in wegen of restaureren van roestende bruggen. Het betreft ook investeren in cybersecurity en een netwerk van oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Dit soort van investeringen zullen ongetwijfeld wereldwijd worden gevolgd.

ETF

De iShares Global Infrastructure UCITS ETF heeft een koers/winstverhouding van 25. Dat biedt ruimte voor een stijging. In de ETF zijn fondsen opgenomen waarbij je denkt: Wat heeft dit bedrijf uit te staan met infrastructuur. Bovendien zitten in de ETF voornamelijk Amerikaanse bedrijven (64%), zodat het woord global in de naam niet geheel de lading dekt.

Daarmee is niet gezegd dat de ETF onaantrekkelijk is om in te beleggen op 39,21 euro. Rond de 40 euro ligt een weerstand. Indicatoren geven aan dat een doorbraak mogelijk is. Daarna kan de koers stijgen naar 46 euro.

