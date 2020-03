ING: Amazon heeft meer te bieden dan ASML

Na de stijgende lijn van de afgelopen maanden is de ING BeleggersBarometer deze maand met een punt gedaald naar 127.

Deze stand vraagt om enige nuance. Het onderzoek van de BeleggersBarometer werd gehouden voordat het coronavirus echt effect kreeg op beurskoersen. In die periode verwachtten beleggers nog dat de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie in de komende maanden gelijk zou blijven. Over de resultaten van de eigen beleggingsportefeuille in de afgelopen drie tot zes maanden is men tot het corona-effect op de beurs nog steeds positief, ruim twee derde van de beleggers zag zijn portefeuille groeien. In de wetenschap dat het coronavirus de gemoederen op de beurs bezighoudt, verwacht ING een negatief effect op de beursontwikkelingen in de komende maand.

Ten opzichte van januari hebben minder beleggers een defensief risicoprofiel. 68% van de beleggersportefeuilles bestaat uit aandelen en/of beleggingsfondsen. Vastgoed lijkt aantrekkelijker geworden; het aandeel hierin is gestegen van 6 naar 9%. Meer beleggers zijn actiever gaan handelen op de beurs; een kwart heeft daarbij meer gekocht dan verkocht. Ook is er nog steeds een grote groep die niet actief handelt. Ruim 30% heeft de afgelopen twee jaar geen beleggingsverkoop gedaan. De belangrijkste informatiebron voor beleggers blijven nieuwssites (40%), de adviseur/bank (27%) en dagbladen (21%). Ten opzichte van een jaar geleden zijn er ook meer beleggers die zich informeren via e-mail nieuwsbrieven (13% in 2019 en 21% in 2020).

Invloed van corona

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Tijdens het onderzoek voor deze BeleggersBarometer hield het coronavirus de Nederlandse beleggers nog niet bezig. Waarde het virus in delen van China al in het rond, in Nederland werd dat door beurzen en beleggers genegeerd, wat zich vertaalde in slechts een gering effect. Kijkend naar de stand van de beurs in deze week is men daar heel anders tegenaan gaan kijken en zijn beurzen flink gecorrigeerd. Ik verwacht dan ook dat dat effect zal hebben op het beleggersvertrouwen en de stand van de barometer volgende maand.”

Amazon en de VVD

De komst van Amazon naar Nederland heeft een duidelijk effect op de verwachtingen van de beleggers. Was het eerst ASML waar de beleggers het hoogste rendement van verwachtte binnen de voorgelegde technologie aandelen, nu denken veruit de meeste beleggers dat dit Amazon zal zijn. De VVD blijft de populairste partij onder beleggers (15%), al is dit minder dan een half jaar geleden (22%). Forum voor Democratie staat nog steeds op de tweede plaats (12%). Beleggers waarderen het sociaaleconomisch beleid van het huidige kabinet met een krappe voldoende (5,7).

Beleggers niet blij met voorgenomen belastingregel

65% van de beleggers is op de hoogte van de voorgenomen aanpassing voor box 3 in 2022. Bijna drie kwart van de beleggers is niet tevreden over de verwachte belastingmaatregel die alle type beleggingen op dezelfde manier belast. Vooral omdat beleggers in hun beslissingen niet beperkt willen worden door belastingmaatregelen. Als de maatregel doorgezet wordt, verwacht één op de vijf beleggers zijn vermogen gedeeltelijk of geheel over te zetten van beleggen naar sparen. De meerderheid (80%) denkt niet het beleggingsgedrag aan te passen. “Uit het onderzoek blijkt dat één op de tien beleggers het vermogen van obligaties naar aandelen zal overbrengen. Ik verwacht dat de verschuivingen in werkelijkheid groter zal worden. Beleggen in veilige obligaties, die maar iets meer rente geven dan een spaarrekening, wordt door de zwaardere belastingdruk oninteressant”, aldus Homan. Twee derde van de beleggers verwacht dat de bank/broker actie onderneemt bij het ingaan van deze veranderingen, met name in de vorm van informatie of advies.

