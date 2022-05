ING BeleggersBarometer: Beleggersvertrouwen veert op

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie, is het beleggersvertrouwen deze maand gestegen. Na een scherpe daling van het vertrouwen in maart, is de index in april weer iets gestegen: van 68 punten naar 80 punten, zo blijkt uit de ING BeleggersBarometer. Beleggers zien de waarde van hun portefeuille ten opzichte van maart minder dalen, wat hen een iets positievere verwachting voor de toekomst geeft.

Het vertrouwen is in april weliswaar gestegen, maar nog steeds is dit de op twee na laagste score in twee jaar. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Beleggers zien zowel de economische ontwikkeling als de eigen financiële situatie wat positiever dan een maand geleden. De schrikreactie als gevolg van de Oekraïne-oorlog en oplopende energieprijzen, lijkt wat weg te zakken.” Iets meer dan de helft van de beleggers (57%) zegt momenteel niet te handelen op de beurs. Wel is ten opzichte van vorige maand bij meer beleggers hun beleggersportefeuille in waarde gedaald (van 60% naar 47%) of gelijk gebleven (van 17% naar 27%). Slechts 2% meer beleggers ziet de waarde van hun beleggingsportefeuille stijgen (van 22% in maart naar 24% in april). De voor in juli voorspelde AEX-stand is 709. Dit is hoger dan de voorspelling van 669 die beleggers vorige maand deden voor de stand in juni.

Rendement

De verwachtingen voor meest kansrijke AEX-bedrijven is in april iets veranderd ten opzichte van maart. Het bedrijf waarvan beleggers deze maand het meeste rendement verwachten is Shell

(12%). Waar ASML vorige maand nog bovenaan stond met 18%, staat het in april met 11% op de tweede plek, gevolgd door ING op de derde plek met 7%.

Duurzaam beleggen

Het rendement van duurzaam beleggen blijft in de eerste maanden van dit jaar iets achter ten opzichte van regulier beleggen. 41% van de beleggers ziet dit als een tijdelijke dip en dat duurzaam beleggen qua rendement ook de toekomst heeft. Iets meer dan een kwart (26%) is bereid om een deel van hun rendement op te offeren voor een betere wereld. Als het om duurzaam beleggen gaat, let een klein deel van de beleggers (6%) nauwelijks op het rendement. Aan de andere kant vindt 8% dat het lagere rendement juist de voornaamste reden is om niet duurzaam te beleggen.

Stijgende rente

De rente in Nederland stijgt gestaag. Het overgrote deel van de beleggers vreest dat de stijgende rente de Nederlandse economie negatief gaat beïnvloeden (80%). Toch merkt het merendeel van de beleggers nu nog niks van de stijgende rente (70%). De beleggers die wel iets merken, moeten meer rente betalen voor een lening of merken dit bij het afsluiten van een hypotheek. Door de stijgende rente vindt 20% van de beleggers dat staatsobligaties een goed alternatief geworden zijn voor aandelen als belegging. Dit tegenover 40% die staatsobligaties helemaal niet als een goed alternatief zien. Homan: “Dat is te begrijpen met een rente die nog steeds verder oploopt. Aan de andere kant krijg je nu wel weer een dikke procent rente op een Nederlandse staatslening van 10 jaar, terwijl dat eerder dit jaar nog onder de nul was.”

Koopkrachtdaling

Door de stijgende rente zal ook de koopkracht dalen. Ongeveer 84% van de beleggers verwacht een scherpere daling van de koopkracht dan de 3% die het Centraal Bureau voor de Statistiek in maart voorspelde. Iets meer dan 10% verwacht zelfs een koopkrachtdaling van meer dan 10 procent aan het eind van 2022.

Contact met anderen over beleggingen

Het grootste deel van de beleggers spreekt eens per jaar met anderen over beleggingen (34%). 20% zegt maandelijks of wekelijks met anderen over hun beleggingen te praten. Slechts 4% geeft aan dat beleggen een dagelijks terugkerend gespreksonderwerp is. Eén op de vijf praat nooit over beleggingen.

