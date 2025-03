ING BeleggersBarometer daalt flink met 31 punten

Geopolitieke spanningen drukken sentiment beleggers. De ING BeleggersBarometer maakt deze maand een fikse duik naar een score van 91 punten. Dat is een daling van 31 punten ten opzichte van februari. De index is sinds oktober 2023 niet zo laag geweest.

Minder beleggers zagen de afgelopen maanden een waardegroei en de groep die verwacht dat de waarde in de komende maanden zal stijgen, is ook kleiner geworden. Ook heerst er een negatievere kijk op de algemene economische situatie in Nederland. Dit kan mede worden toegeschreven aan de handelsoorlog die de VS heeft aangewakkerd met de aankondiging van forse importheffingen. Ruim een kwart geeft aan dat zij minder beleggen in de VS of van plan is om dit minder te doen.

Ondanks het negatieve sentiment deze maand, voorspellen beleggers dat de AEX in juni op 907 zal staan, wat vergelijkbaar is met wat men vorige maand voorspelde voor de maand mei. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het is een poosje geleden dat de ING BeleggersBarometer zo stevig en op alle onderdelen daalde. De vorige keren vielen verwachtingen rond economie, eigen financiën en beurs terug vanwege uitbreken van Covid respectievelijk de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Nu loopt het vertrouwen snel terug op basis van iets wat nog geëffectueerd moet worden, namelijk importheffingen.”

Meer beleggers negatief rendement

Bijna een kwart van de beleggers (24%) heeft deze maand een negatief rendement. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van de afgelopen maanden. In februari had 8% van de beleggers nog een negatief rendement en in januari was dit 12%. Beleggers hebben in maart een gemiddeld verlies van 4,5%. Onder beleggers die wel winst behaalden, was het gemiddelde rendement 5,5%.

Invloed geopolitieke spanningen

Het aantal beleggers dat vindt dat de geopolitieke situatie de meeste invloed heeft op de beurs, is significant gestegen. Ruim de helft van de beleggers (51%) vindt dat dit de meeste invloed heeft. Vorige maand was dit nog 32%.

Ruim een kwart van de beleggers (28%) belegt vanwege de verslechtering van de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa minder in de VS of is van plan dit minder te doen. Homan: “Deze beleggers hebben het gelijk aan hun zijde. Sinds 1 januari zijn Europese aandelen bijna 9% gestegen, terwijl de waarde van Amerikaanse aandelen (in Euro’s) bijna 8% is gedaald. Dat is een stevige tegenbeweging op de trend van afgelopen jaren waarin Amerikaanse aandelen juist duidelijk beter presteerden.” Slechts 3 % procent van de beleggers is van plan meer te beleggen in de VS. Voor de meeste beleggers (69%) heeft de verslechterde verhouding echter geen invloed op hun beleggingsbeslissingen. In reactie op de mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne, wil 15% de eigen beleggingen uitbreiden, 4% zegt juist minder te willen beleggen en voor 67% van de beleggers zal vrede in Oekraïne geen invloed hebben op hun beleggingen. Op de vraag of beleggers na de oorlog in Oekraïne hun beleggingsportefeuille anders gaan inrichten, zegt driekwart van de beleggers dat niet te doen. Wel wil 13% van de beleggers meer gaan beleggen in Europa.

Beleggen in defensie-gerelateerde bedrijven

Door de geopolitieke onrust in de wereld is de aandacht voor defensie toegenomen. In het onderzoek is beleggers gevraagd of dit invloed heeft op hun mening omtrent het investeren in defensie-gerelateerde bedrijven. Bijna een derde (31%) vindt het nu meer verantwoord om te beleggen in defensie-gerelateerde bedrijven dan een paar jaar geleden. Homan: “Dat zien we ook terug op ons Zelf op de Beurs platform waar een defensie ETF (exchange-traded fund, ook wel een indextracker genoemd), afgelopen maand het op een na meest verhandelde product was.” Daartegenover vindt 7% het juist minder verantwoord om hierin te beleggen. Eén op de vijf beleggers is tegenstander van beleggen in defensie-gerelateerde bedrijven. Een groter percentage, 36%, vindt het wel goed om daarin te beleggen. De meerderheid (44%) vindt defensie-gerelateerde beleggingen goed, zolang dit bij bedrijven gebeurt die zich houden aan de ESG richtlijnen.

