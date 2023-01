ING BeleggersBarometer schiet omhoog

De ING BeleggersBarometer stijgt in januari 2023 naar 98. Dat is 13 punten hoger dan vorige maand en de hoogste score sinds februari vorig jaar. De stijging is te danken aan de positievere toekomstblik van beleggers. Zowel op de economische situatie in Nederland, als de eigen financiële situatie en de waarde van de eigen beleggingsportefeuille.

Beleggers verwachten dat de AEX in het eerste kwartaal van dit jaar zal stijgen. Dit is vergelijkbaar met wat men vorige maand voorspelde. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De ondervraagde beleggers hebben het met hun verwachting van een stijgende beurs bij het juiste eind gehad. Voor Europese aandelen is het de sterkste jaaropening sinds decennia.”

Sterkste invloed

Deze maand is ASML opnieuw het AEX-bedrijf waar beleggers de komende drie maanden de meeste kansen verwachten. Shell wordt als kansrijker gezien dan in december (12% vs. 7%). Unilever staat wederom op de derde plek (7%). De geopolitieke situatie en de wereldeconomie hebben volgens beleggers de sterkste invloed op de beurs: respectievelijk 26% en 25%. Inflatie speelt ook een belangrijke rol, 22% van de beleggers zet deze factor op één. Dit beeld is gelijk aan een maand geleden.

Rendement

In de laatste weken van december heeft een groter deel van de beleggers verlies geleden dan in de weken daarvoor.Een derde van de beleggers heeft winst gemaakt, tussen de 0 en 4%. Net als vorige maand weet een derde niet of er wel of geen rendement behaald is. Gemiddeld bedroeg het verlies 8,6% en de winst 4,4%.

Oorlog in Oekraïne

Op maatschappelijk vlak maken de meeste beleggers zich zorgen om de oorlog in Oekraïne (51%). Beëindiging ervan zou een meerderheid van de beleggers de meeste vreugde bezorgen (68%). Zaken als een verdwijnende inflatie (13%), extra stimulering van de koopkracht (9%), een meevallende verwachte recessie (8%) en laag blijvende werkloosheid (3%) vallen daarbij in het niet. “Hoewel zaken als inflatie en recessie op de kortere termijn waarschijnlijk meer invloed hebben op beurskoersen, is de uitkomst van de oorlog in Oekraïne op de lange termijn bepalender. Goed dat beleggers oog hebben voor de lange termijn en voor het welzijn van de mensen daar”, aldus Homan.

Verlies aan koopkracht

Op persoonlijk vlak maakt men zich vooral zorgen over de hoge inflatie (38%), gevolgd door de oplopende energiekosten (29%). Een kwart maakt zich geen zorgen om de eigen situatie. Voor de meeste beleggers geldt dat het verlies aan koopkracht geen gevolgen heeft voor hun beleggingsgedrag (73%), dit is vergelijkbaar met een half jaar geleden. Het afgelopen beleggingsjaar was leerzaam voor een ruime meerderheid van de beleggers en zij hebben vooral geleerd dat je kalm moet blijven als de beurs beweegt (49%).

Geschreven door: Eddy Schekman



