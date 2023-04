ING BeleggersBarometer: vertrouwen blijft in april stabiel

Het beleggersvertrouwen is in april gelijk gebleven ten opzichte van maart. De ING BeleggersBarometer staat op 108 punten. Ook toont de index enkele veranderingen in de manier waarop beleggers hun financiële toekomst zien en waarin ze willen investeren. Een opvallende trend is dat beleggers zich weinig zorgen maken over de internationale financiële markten. Ook zijn ze positiever over hun eigen financiële situatie.

Momenteel verwacht 47% van de beleggers de komende maanden geld over te houden om te beleggen, tegenover 38% in december 2022. Als men geld overhoudt om te beleggen dan wordt dit voornamelijk besteed aan beleggingsfondsen (36%) of individuele aandelen (31%).

ASML blijft de favoriet om in te beleggen en wordt nog steeds gezien als het meest kansrijke bedrijf op de beurs. De groep beleggers met het meeste vertrouwen in ASML is echter gedaald van 19% naar 11%. Op de tweede en derde plaats staan Shell met 8% (was 9% vorige maand) en Ahold met 6% (was 9% vorige maand). De top 5 bestaat verder uit ING met 6% en ASM met 4%. Unilever valt buiten de top 5 door een daling van 5% naar 2%.

Inflatie en wereldeconomie

Twee op de tien beleggers hebben afgelopen maand een negatief rendement behaald. De helft van de ondervraagde beleggers maakt wél winst: gemiddeld 5%. Drie op de tien weten niet hoeveel procent rendement zij de afgelopen maand hebben behaald. Volgens de beleggers hebben de inflatie en de wereldeconomie de sterkste invloed op de beurs: 27% respectievelijk 25% zien dit als de meest invloedrijke factor. Vorige maand was dit nog de geopolitieke situatie. Toen vond 29% dit de meest invloedrijke factor, waar het nu 21% van de beleggers betreft. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Vooralsnog hebben de ondervraagde beleggers gelijk. Koersen reageren vooral heftig op mee of juist tegenvallende inflatiecijfers, terwijl bijvoorbeeld ontwikkelingen in de Oekraïne-oorlog bij de dagelijkse koersvorming geen rol spelen”.

BBB wint onder beleggers aan populariteit

Politiek gezien blijft de VVD de populairste partij onder beleggers. 16% van de ondervraagde beleggers zou op deze partij stemmen: dit komt overeen met 24 zetels in de Tweede Kamer. De BoerBurgerBeweging (BBB) wint echter terrein onder beleggers en stijgt van 9% in oktober 2022 naar 12% in april 2023. D66 (7%), PvdA (7%) en GroenLinks (6%) zijn ook populaire partijen onder beleggers. Beleggers zijn verdeeld over de impact van de opkomst van BBB op de economie: 28% denkt dat de partij meer kansen biedt voor de Nederlandse economie, terwijl 24% juist denkt dat er minder kansen zijn. 27% verwacht geen verschil en 20% weet het niet. Een vergelijkbare verdeling is te zien wat betreft de impact op de beurs: 16% van de beleggers denkt dat de opkomst van BBB meer kansen biedt, 23% denkt minder, 36% verwacht geen verschil en een kwart geeft aan het niet te weten.

Homan: “Over het algemeen heeft de Nederlandse politiek nauwelijks invloed op de beurs, ook niet op de Amsterdamse. Dat geldt overigens ook voor internationale politiek. Slechts bijzondere situaties spelen een rol, zoals een verkiezingsoverwinning van een partij die uit de euro wil stappen of de drukte rondom het Amerikaanse schuldenplafond dat begin van de zomer weer gaat spelen.”

Weinig zorgen over onrust internationale financiële markten

In de afgelopen maand zijn er meerdere buitenlandse banken failliet gegaan, waaronder de Amerikaanse Silicon Valley Bank. In Europa moest het Zwitserse Credit Suisse worden gered. Er zijn enkele zorgen onder beleggers over het ‘olievlekeffect’ hiervan in Europa. 19% maakt zich hierover grote zorgen, terwijl 58% gelooft dat de risico’s beperkt zijn. Bijna 8 op de 10 beleggers veranderen hun beleggingsgedrag niet naar aanleiding van de internationale ontwikkelingen. Beleggers zijn goed op de hoogte van de internationale ontwikkelingen: 86% van de beleggers geeft aan goed, of in grote lijnen op de hoogte te zijn van wat er speelt rond de situatie van buitenlandse banken. 13% zegt niet goed te snappen wat er precies speelt.

