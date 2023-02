ING BeleggersBarometer: vertrouwen zit in de lift

In februari stijgt de ING BeleggersBarometer naar een score van 116. Hiermee is het niveau terug op dat van 13 maanden geleden. Vorige maand stond de index nog op 98. De stijging is te danken aan de positievere blik van de beleggers op de afgelopen periode. Dit geldt voor de algemene economische situatie, de eigen financiële situatie en het oordeel over de beleggingsportefeuille van de afgelopen maand(en).

Ook de blik op de toekomst van de beleggers is optimistischer. Vooral als ze kijken naar de verwachtingen rondom de economische situatie in Nederland en de waarde van de eigen beleggingsportefeuille. Beleggers verwachten dat de AEX in mei op 761 zal staan.

De positieve blik is vooral terug te voeren op de waarde van de eigen beleggersportefeuille. In de afgelopen maand zag meer dan de helft van de beleggers (57%) een waardegroei. In januari was dit 25%. Ook verwachten de meeste beleggers (52%) dat de waarde van de portefeuille zal stijgen in de komende drie maanden. In januari was dit nog 39%.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het is opmerkelijk wat een verschil een jaartal maakt. Waar in december bijna alle financieel-economische data nog negatief werden uitgelegd en ontvangen, is dat sinds de start van dit jaar precies andersom. En herstellen de aandelen die vorig jaar het meest zijn afgestraft, nu het sterkst.”

Sinds oktober 2022 is ASML het AEX-bedrijf waar beleggers het meeste rendement in de komende drie maanden verwachten. Ook nu is dit zo: 19% van de beleggers verwacht hier het meeste rendement te behalen. Shell (16%) staat op plek twee en ING (6%) ruilt de achtste plek in voor de derde plek. De geopolitieke situatie en de wereldeconomie hebben volgens beleggers nog steeds de sterkste invloed op de beurs: 30% en 24% zien dit als de meest invloedrijke factor.

“Toch lijkt de invloed van de wereldpolitiek op de beurzen af te nemen. De oorlog in Oekraïne had vooral via de energieprijzen invloed op economie en beurzen. Intussen zijn de olie- en gasprijzen terug op niveaus van voor deze oorlog”, licht Homan toe.

Deze maand is er ook meer op de beurs gehandeld dan in januari (49% versus 38%). Beleggers die handelden, kochten meer beleggingen dan ze verkochten. Dat beeld is de afgelopen maanden stabiel gebleven. In januari had nog een derde van de beleggers een negatief rendement, nu beperkt zich dat tot een tiende. Bijna zes op de tien beleggers hebben winst gemaakt, wat ook een grotere groep is dan vorige maand. Gemiddeld bedroeg het verlies 10,2% en de winst 6,7%.

Duurzaam beleggen

De mening van beleggers over het rendement op duurzaam beleggen blijft onveranderd ten opzichte van november 2022: de helft denkt dat dit minder oplevert dan niet-duurzaam beleggen, en een derde denkt dat het rendement vergelijkbaar is. Homan: “Hier heeft iedereen een beetje gelijk. Vorig jaar bleven duurzame beleggingen fors achter, maar de jaren daarvoor presteerden ze duidelijk beter dan de markt.”

Het merendeel van de beleggers (68%) is niet van plan meer of minder duurzaam te gaan beleggen de komende maand. Twee op de tien beleggers is (zeker) van plan om meer duurzaam te gaan beleggen. Ruim de helft van de beleggers (54%) vindt het belangrijk om te weten hoe duurzaam de eigen beleggingen zijn, voor de rest (46%) voegt deze informatie niets toe. Als men zou weten dat de eigen beleggingen minder duurzaam zijn dan gedacht, dan zou 40% het beleggingsgedrag gaan aanpassen.

Over de ING BeleggersBarometer

Sinds november 2002 peilt ING het beleggersvertrouwen onder een representatieve steekproef van circa 400 Nederlandse particuliere beleggers met de BeleggersBarometer. Dit instrument is door ING ontwikkeld en bepaalt met 9 vragen de index voor het beleggersvertrouwen. De index loopt van 0 ‘zeer pessimistisch’, via 100 ‘neutraal’ tot het maximum van 200 ‘zeer optimistisch’. De aspecten van de index zijn ontwikkelingen in de economische situatie in Nederland, de financiële situatie van het huishouden, de waarde van de beleggingsportefeuille en de AEX. De ING BeleggersBarometer wordt maandelijks gepubliceerd.

