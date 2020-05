ING-CEO Hamers schrobt het stoepje voor de nieuwe topman

Scheidend ING-CEO Hamers heeft netjes zoals het hoort de boekhouding schoongeveegd voor zijn opvolger door voorzieningen te treffen.

De kwartaalwinst daalde over de eerste 3 maanden met 40% naar 670 miljoen euro. Dat komt Dat komt vooral door een flinke donatie aan de voorziening voor slechte leningen. Deze nam toe met 219% naar 661 miljoeneuro. De totale baten daalde met 1,4% naar 4,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 6,2% naar 1,7 miljard euro. ING wil verder gaan met de digitalisering van de activiteiten. Het gevaar is dat men daarin doorslaat doordat men dan snel financiële eenheidsworsten wil verkopen in sterk geïndividualiseerde markten.

Weerstanden

Het aandeel noteert 5,07 euro. Op basis van de historie ligt een sterke low op 4,30 euro en kunnen belangrijke weerstanden worden berekend op 8,30 euro, 12,30 euro en 16,30 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

