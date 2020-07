ING en ABN Amro slaan door. Belachelijk

ING heeft gisteren een signaal afgegeven. Er wordt voor 300 miljoen euro afgeschreven.

Het is echter niet iets om van in paniek te raken. Het gaat om slechts afschrijvingen op goodwill op overnames uit het verleden. Het is een normale procedure en heeft niets te maken met de bedrijfsvoering of de kwaliteit van de kredietportefeuille. Hooguit zou je je kunnen afvragen of banken nog wel belangen in andere banken moeten hebben. Zou het niet beter zijn om die middelen te gebruiken voor investeringen in de digitalisering van het bankbedrijf. ING heeft dat de afgelopen jaren in ieder geval wel deels gedaan.

Geen bonus, geen belasting

Eerder dit jaar deed ING een afschrijving van 661 miljoen euro voor mogelijk oninbare leningen. De ABN Amro heeft eerder 1,1 miljard euro opzij gezet. Gebaseerd op de cijfers van ING zou je kunnen denken dat ABN Amro nog eens ruim 500 miljoen in de voorziening voor wankelkredieten en wankelassets stalt, maar voor een waardeoordeel wachten we op de kwartaalcijfers. Ongetwijfeld zal het niet waar zijn, maar je zou kunnen zeggen dat de banken een beleid voeren van ‘geen bonus, geen belasting’. De ECB blijft roepen dat banken geen bonus en geen dividend moeten uitkeren. Die periode is gisteren met 3 maanden verlengd.

Langzamerhand wordt de waardering van de Nederlandse financials belachelijk op basis van charts. ABN Amro staat maar liefst 57% beneden het 200-daags gemiddelde. Voor ING is dat 28% en voor Aegon is dat 20%. De AEX staat al iets boven dat gemiddelde, net als de iShares Stoxx Europe Financials. ABN Amro en ING lijken met deze cijfers meer kansen dan risico’s te bieden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15133 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht