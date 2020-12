ING en ASML niet de meest gewilde aandelen

ING en ASML staan op plek twee en drie van de jaarlijkse BinckBank Beleggers Top 200. Tesla is in 2020 – als allereerste niet-Nederlandse aandeel – de top-10 binnen gereden. Maar welk aandeel staat op de eerste plaats?

De jaarlijkse BinckBank Beleggers Top 200 is samengesteld op basis van data-onderzoek van ruim 200.000 effectenportefeuilles van particuliere beleggers bij BinckBank. Op basis van het belegd vermogen is het effect van de coronacrisis goed zichtbaar. Zo duiken aandelen als Pfizer en Moderna voor het eerst op in de lijst, terwijl ook Just Eat Takeaway tot de grootste stijgers behoort. Maar ook in aandelen die fors in waarde daalden door het virus – zoals Air France KLM, Basic-fit en dus ook Shell – werd door veel beleggers vaak extra geïnvesteerd.

Behalve naar de medische sector keken beleggers in 2020 ook duidelijk meer naar fondsen die duurzaamheid en tech combineren. Zo is naast de opmars van Tesla haar Chinese concurrent Nio dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer (op plek 65) en laadpalenfabrikant Alfen de grootste stijger (van 177 naar 56).

Nieuw in de lijst zijn ook fondsen als Fastned, Novacyt en Beyond Meat, terwijl bekende namen als BMW, Daimler en l’Oreal juist zijn verdwenen.

Net als in voorgaande jaren bestaat de BinckBank Beleggers Top 200 voor het grootste deel (61%) uit aandelen, gevolgd door ETF’s (21%), beleggingsfondsen (14%) en obligaties (4%).

Hieronder volgt de top-25 plus informatie over de opvallendste veranderingen in de lijst. De volledige top-200 is aan het eind van dit persbericht toegevoegd als bijlage.

Top 25 BinckBank Beleggers Top 200

De top-25 bestaat nog altijd voor het overgrote deel uit de grotere Nederlandse fondsen, al halen bekende namen als AkzoNobel, KPN en Randstad de kop van de lijst niet meer.

Amerikaanse aandelen rukken op

Individuele aandelen zijn nog steeds het sterkst vertegenwoordigd in de portefeuilles van beleggers. Het aantal Amerikaanse aandelen neemt opnieuw met 15% toe en de grote techreuzen als Apple en Amazon klimmen opnieuw in de lijst. Daarnaast heeft de ETF definitief het beleggingsfonds gepasseerd als eerste alternatief voor een individuele aandelen belegging.

Duurzaam rijden domineert top nieuwkomers

Opvallend in het lijstje van hoogste nieuwe binnenkomers is de groeiende interesse voor duurzame energie en duurzaam rijden. Ook de investeringen in crypto’s groeiden duidelijk.

Andere opvallende nieuwkomers zijn onder meer Pfizer, Moderna, Beyond Meat en Shopify, terwijl ook nieuwkomer op het Damrak CM.com direct in de lijst komt.

Alfen en Prosus stijgen snel

Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar bij de grootste stijgers in de lijst, met Alfen dat in de slipstream van Nio en Tesla fors klimt. Ook Prosus, pas sindsd 2019 op het Damrak genoteerd, trekt veel particulier beleggers.

Andere bekende klimmers zijn dit jaar onder meer Adyen, ASMI en Boeing.

Coronafondsen in trek

Boeing behoort tot een grotere groep ‘coronafondsen’ die door de crisis onder druk ligt maar – mede door de fors gedaalde koersen – toch meer beleggers trekt en klimt in de ranglijst. Dit gold bijvoorbeeld ook voor aandelen als Shell, Air France KLM, Basic Fit, Total en Unibail-Rodamco.

Ook duidelijk zichtbaar, maar minder verrassend, is de stijging in de lijst van bedrijven die mogelijk van corona kunnen profiteren, zoals bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, Pfizer, Shopify, en Amazon.

Verdwenen

Bij een aantal nieuwkomers hoort ook een lijstje namen van fondsen dat uit de Top 200 is verdwenen.

Daarbij onder meer bekende Duitse namen als BMW, Daimler en Deutsche Bank en het Franse l’Oreal. Ook het Amerikaanse Procter & Gamble staat niet meer in de lijst, terwijl Coca-Cola en IBM op de wip zitten en er mogelijk volgend jaar uit kunnen vallen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15603 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht