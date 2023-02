ING: huizenprijs daalt in 2023 met 6%

De woningmarkt koelt af. In de tweede helft van 2022 zijn de woningprijzen gemiddeld zo’n 3% gedaald. Hoewel de woningmarkt in januari een pas op de plaats maakt, gaan we gaan we voor heel 2023 uit van een verdere prijsdaling van zo’n 6%. Dat verwachten de economen van ING.

De hogere rentes zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Zo stegen de rentes van nieuwe 10 jaars-hypotheekcontracten in 2022 gemiddeld met ruim 190 basispunten. Dit heeft het aankoopbudget van woningkopers verlaagd, en heeft vooral koopstarters hard getroffen.

Halverwege 2022 sloeg de woningmarkt na bijna een decennium van oplopende woningprijzen om. Tussen juli en december daalden de prijzen en nam het tempo van de prijsdalingen toe: zo daalde de woningprijzen in december gemiddeld met 1,0% (seizoensgecorrigeerd) ten opzichte van een maand eerder. In januari maakten de prijzen een pas op de plaats en blijven ze met een kleine plus van 0,1% maand-op-maand (seizoensgecorrigeerd) nagenoeg stabiel. Vergeleken met de prijspiek in juli liggen de huizenprijzen momenteel gemiddeld -2,7% lager.

Vooruitkijkend verwachten we dat de woningmarkt dit jaar verder afkoelt. Gedurende dit jaar dalen de prijzen naar verwachting gemiddeld zo’n 6%. In 2024 stabiliseren de prijzen na een milde daling van 1% in de eerste helft van het jaar. Al met al gaan we er in ons basisscenario voor de woningmarkt nu vanuit dat de woningprijzen vanaf de piek in juli tot halverwege 2024 zo’n 10% dalen. In het dal zijn de prijzen dan terug op het prijsniveau van het 3e kwartaal in 2021.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht