ING = Is Niet Gewild

De koers van ING daalde met 6,4% naar 5,99 euro na de publicatie van het kwartaalbericht. ING, wakker worden!

De baten daalde in de verslagperiode met 7,3% naar 4,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 23,5% naar 1,7 miljard. De nettowinst ging zelf met 41,4% omlaag naar 788 miljoen euro ofwel 0,20 per aandeel. In de toekomst zal 50% van de winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, zodat het dividendverloop meer de reflectie is van de ontwikkeling van de winst dan van een dividendpolitiek. De voorziening debiteuren daalde naar 469 miljoen euro van 1.300 miljoen in Q2.

Het aandeel? Het begint een koersdrama te worden, zoals voor alle financials. De groeipotentie wordt duidelijk minder. Ook ING trekt zich terug uit Azië en Zuid-Amerika. Het meest bedreigende is wellicht dat men de IT niet onder controle krijgt. Het is een must om een betere marge te kunnen realiseren en om in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan.

Kijkend naar het geploeter van ING denk ik: sluit bijna alle kantoren, verwijder vrijwel alle pinautomaten en geeft elke klant een smartphone met een ingebakken app voor betalingen, een debitcard, een beleggingsrekening, een pensioenknop en een hypotheekknop. Ik zie zelfs wel iets tussen een fusie van ING met KPN.

Het aandeel? Kopen? Niet op basis van de cijfers. Alleen kopen op basis van wat men zou kunnen doen, maar dat is een proces van vele jaren. Het heeft ook KPN en Shell vele jaren gekost om tot inzicht te komen. Ook ING moet tot inkeer komen dat klanten dicteren wat de bank moet doen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

