ING kan verdubbelen in een rationele beurs

ING steeg gisteren met 2,69% tot 5,98 euro.

De afgelopen week is het aandeel 39,12% gestegen, maar de koers staat nog steeds 46% beneden de topkoers van begin dit jaar van 11 euro. Investtech: “Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 8,40 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De algemene markttrend blijft grillig, maar wie daar overheen kijkt, kan nauwelijks iets anders stellen dan dat ING fundamenteel laag staat met een yield van 11,8%, een koers/winst van 4,7 en een koers die 40% beneden de boekwaarde staat. Een koers van boven de 11 euro zou meer bij de fundamentals passen.

