ING lager dan verwacht

ING heeft beleggers niet kunnen overtuigen met de resultaten. Ze zijn wat slechter dan waarop de markt had gehoopt.

De koers is vanmorgen 1,6% lager op 10,12 euro. Over het vierde kwartaal daalde de winst met 31% door hogere voorzieningen en het maken van kosten om witwassen tegen te gaan. De baten daalden in het vierde kwartaal met 1,4% waardoor de stijging over het hele jaar beperkt bleef tot 1,2% op 18,3 miljard euro. Het bruto resultaat daalde in het vierde kwartaal met 8,7% en over het hele jaar met 2,8% naar 8,0 miljard euro. De nettowinst van 1,23 euro is vrijwel gelijk aan een jaar eerder. In 2018 werd het resultaat negatief beïnvloed door een boete van 775 miljoen euro. De bandbreedte voor het aandeel ligt op 9,45 / 11,30 euro. Het aandeel is koopwaardig als de technische correctie voorbij is.

