ING nog niet uitgedaald (eng plaatje)

ING daalde gisteren met 0,83% naar 6,42 euro.

“Het aandeel is hiermee voor de negende dag op een rij gedaald”, aldus Investtech. “De afgelopen week is het aandeel 23,08% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 8.30 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

ING is een van de voorbeelden waarbij de fundamentals botsen met de chart. Voor het aandeel wordt nog slechts 5,2 keer de winst betaald bij een yield van 10,7%. De chart geeft aan dat de koers beneden de steun van 7 euro is gekomen op basis van de opgaande beweging in de periode 2009/2017. Daardoor doemt het enge scenario op dat de koers ook nog ruimte heeft voor een daling richting de 2,70 euro.

Fundamenteel is een daling naar de 2,70 euro vrijwel ondenkbaar, tenzij de ECB verkeerde monetaire stappen zet, het coronavirus qua nieuwe besmettingen escaleert en de economie wordt geconfronteerd met een grimmige recessie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14638 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ ING nog niet uitgedaald (eng plaatje) ”

Terug naar het nieuws overzicht