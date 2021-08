ING publiceert meevallende winst per aandeel

ING heeft een meevallende winst per aandeel gepubliceerd over het tweede kwartaal. Vooral door het wegvallen van voorzieningen voor kredietrisico’s. ING mist groei.

De winst per aandeel kwam in Q2 uit op 0,37 euro per aandeel tegen 0,20 euro een jaar eerder en een raming van 0,29 euro. De winst per aandeel over de afgelopen 12 maanden is daarmee uitgekomen op 1,02 euro. De boekwaarde bedraagt 14,40 euro.

In het tweede kwartaal daalden de baten met 3,3% naar 4,5 miljard euro. Maar door een sterkere daling van de kosten steeg het bedrijfsresultaat met 5,1%. De bejubelde stijging van de nettowinst met 388% tot 1,5 miljard euro geeft een vertekend beeld. Vorig jaar werd een voorziening getroffen van 1,3 miljard tegen een niet noemenswaardige vrijval dit jaar.

Tegenover het ‘gepimpte’ resultaat staan andere positieve zaken. In de koers van 11,17 euro zit slechts 11 keer de winst (TTM) verdisconteerd en staat de koers nog ver beneden de boekwaarde. De slag naar digitaal is bemoedigend. Van de actieve klanten maakt 47% gebruik van de smartphone tegen 43% een jaar geleden. “Er is veel vraag naar digitale producten”, aldus ING CEO Steven van Rijswijk. Zo is in Duitsland in het tweede kwartaal ‘Komfort-Anlage’ geïntroduceerd. Klanten kunnen uit 7 fondsen kiezen met verschillende risicoprofielen. Positief is eveneens het hoge dividend dat beleggers zullen ontvangen en de inkoop van eigen aandelen.

Beleggers kunnen het aandeel vasthouden totdat de koers boven de boekwaarde staat.

