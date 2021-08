ING: puts schrijven voor morgen

ING publiceert morgen het kwartaalbericht. Hoe koopwaardig is het aandeel op 11,03 euro.

De gemiddelde winstverwachting voor ING ligt op 0,29 euro per aandeel. Dat zou de hoogste kwartaalwinst zijn sinds Q2 vorig jaar. ING heeft het afgelopen jaar 3 van de 4 keer een beter resultaat gepubliceerd dan verwacht.

Charttechnisch is sprake van enkele tegengestelde krachten. De koers staat hoog in de bandbreedte. De trend staat op het punt te beginnen aan een stijging, iets dat voor de lange termijn belangrijker is dan de positie van de koers in de bandbreedte.

Het aandeel noteert op 11,03 euro ongeveer 3 euro beneden de boekwaarde. Het is een kwestie van wachten dat dit gaat is gedicht, maar dat is iets voor de lange termijn.

Gezien de tegengestelde krachten zouden beleggers het beste gedekte puts kunnen schrijven. Als de cijfers tegenvallen kan die positie worden verdubbeld.

