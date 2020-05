ING scheert langs low van 2012 op weg naar nieuwe weerstanden

ING Groep steeg gisteren met 6,83% en sloot op 5,69 euro.

Investtech: “Het aandeel is hiermee zeven van de laatste negen dagen gestegen. Het aandeel genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de weerstand bij 5,33 euro in een omgekeerd-kop-schouder patroon. Een verdere stijging in de loop van twee maanden is waarschijnlijk.”

Het aandeel heeft de low van 2012 getest van 4,60 euro. Dat leidde tot een stijging van 260% naar de dubbele top van 16,50 euro in 2015 en 2018. Weerstanden liggen op 8 en 12 euro in de huidige opgaande beweging. Succesvolle aanvallen daarop zal worden bepaald door de economische effecten van de coronacrisis.

