ING: ‘Soms zit het mee’

De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal van 2021 met 0,9% kwartaal-op-kwartaal. Dat was beter dan verwacht. De Visie van Marcel Klok, econoom ING.

Daarmee zijn ook de vooruitzichten voor de Nederlandse economie ronduit goed. De bbp-cijfers die het CBS deze week publiceerde waren op veel vlakken positief. In het vierde kwartaal van 2021 was onze economie 2,8% groter dan op de pre-coronapiek van het vierde kwartaal van 2019. Dit ondanks dat Nederland weer in lockdown ging en ook de economieën van veel van onze handelspartners last hadden van een opleving van het coronavirus en bijbehorende beperkingsmaatregelen.

Consumenten

Vooral de consumptieontwikkeling viel mee. Huishoudens kochten slechts -0,1% minder dan in het derde kwartaal. Dat had, als de verwachtingen waren uitgekomen, een stuk slechter kunnen uitpakken. De economie lijkt zich nog weer beter aan het virus en lockdowns te hebben aangepast. Hoewel we een dipje in het eerste kwartaal van 2022 niet kunnen uitsluiten, lijkt het er voorlopig op dat de economische schade tijdens de recente lockdown kleiner is dat tijdens eerder lockdowns. Ondanks dat de totale particuliere consumptie al bijna op het precoronaniveau lag, zit er vooruitkijkend nog opveerpotentieel in de consumptie, namelijk in de consumptie van diensten. Die kan de economie in 2022 harder laten groeien dan we gewoonlijk gewend zijn.

Inflatie

De hoge (energie)inflatie vormt een risico. Die kan de consumptiegroei in 2022 wel wat drukken. Vanuit de bestedingen droegen de investeringen het meest bij (0,5%-punt) aan de economische groei in het vierde kwartaal: er werden vooral flink meer vervoersmiddelen aangeschaft. Dit type investeringen werd in voorgaande kwartalen sterk belemmerd door wereldwijde leveringsproblemen. Ondanks de forse groei lijken deze problemen nog niet helemaal verdwenen. Nog steeds werd een kwart minder vervoersmiddelen gekocht dan vóór corona. Verder valt op dat een toenemend aandeel bedrijven tekorten aan “productiemiddelen, materiaal en ruimte” als belangrijkste belemmering ziet volgens de Conjunctuurenquête Nederland.

Problemen

Onze verwachting is dat problemen in de vervoers- en leveringsketen gedurende dit jaar afnemen, maar dat ze nog niet allemaal verdwenen zijn voor het begin van 2023. De investeringen zullen daarmee wel verder aantrekken, hoewel het ondernemersvertrouwen als gevolg van de recente lockdown begin dit jaar iets afnam.

De export stagneerde in het vierde kwartaal, maar omdat de import terugviel, leverde de netto handel toch een positieve bijdrage van 0,5%-punt. Terwijl zowel de binnenlandsgeproduceerde goederenuitvoer als de wederuitvoer solide groeicijfers lieten zien, daalde de uitvoer van diensten. Dat is een patroon deze crisis: meer contactbeperkingen beperken de contactintensieve dienstenafname, zowel in het binnenland als ook over de grens. Zo is er voor dit jaar nog flink wat opveerpotentieel – de dienstuitvoer lag eind 2021 zo’n 7,5% lager dan voor corona. Iets dat bijdraagt aan sterke groeiverwachtingen voor 2022. Al me al gaat het gewoon goed met de Nederlandse economie en kunnen we de economische groeiramingen voor heel 2022 wat opwaarts bijstellen. Soms zit het mee.

