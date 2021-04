ING: Vertrouwen beleggers sterk omhoog

Deze maand is de BeleggersBarometer flink gestegen. De index staat in april op 135 punten, de hoogste stand sinds 2,5 jaar en 12 punten hoger dan vorige maand (123). Beleggers hebben een sterk vertrouwen in de Nederlandse economie en in hun eigen beleggingsportefeuille. Ook de verwachtingen voor de komende maanden is positief, deels gebaseerd op de stijgende AEX. De meeste beleggers verwachten dat de AEX de komende maanden in juli uitkomt op een stand van 707. In maart werd nog een stand van 667 punten voorspeld voor juni.

De stijgende beurskoersen vertalen zich voor veel beleggers in hoge rendementen. Gemiddeld behaalde de Nederlandse belegger in de afgelopen 4 maanden naar eigen zeggen een rendement van 12,7%. Dit is een stuk meer dan het ook al hoge rendement van 10,3% in december. Bijna een vijfde had zelfs een rendement van meer dan 15%. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Deze inschattingen lijken me vrij accuraat, de AEX index staat dit jaar 14% hoger. Het optimisme neemt duidelijk toe onder beleggers. Het is ook tijden geleden dat de door beleggers verwachte stand van de AEX gelijk of hoger is dan de huidige stand van de AEX.”

Beleggingsadvies

Ondanks hoge rendementen, zijn beleggers voorzichtig in het aanbevelen. Ruim vier op de tien adviseert liever niet over het wel of niet beleggen aan anderen. Tweederde van de beleggers praat met hun kinderen wel eens over beleggen. Een geschikte leeftijd om over beleggen te beginnen vindt men 19 jaar of ouder. Een kwart van de beleggers zou jongeren, die willen starten met beleggen, adviseren dit vooral te doen in beleggingsfondsen (25%). Eveneens een kwart zou adviseren niet zelf maar in beheer te laten beleggen (23%). Drie op de tien beleggers is tussen de leeftijd van 25 en 35 jaar gestart met beleggen. De helft van alle beleggers startte als zelfbelegger. Ongeveer een vijfde switcht in de tijd dat zij beleggen van zelf beleggen naar beheer of juist andersom.

Beurskansen

Nu de rente zo laag is, leent 6% van de ondervraagden geld om hiermee te beleggen. Nederland wordt het meest genoemd als de regio waar beleggers de grootste kansen op de beurs verwachten (20%). In januari en oktober hadden beleggers ook veel verwachting van beursontwikkelingen in Azië (excl. Japan), maar deze regio is nu weer gezakt naar een gedeelde tweede plaats met Noord Amerika. Homan: “Wat dit betreft bewegen beleggers een beetje mee met de markt. De Nederlandse AEX, ook wel eens de Nasdaq aan de Amstel genoemd, doet het dit jaar heel goed, terwijl de beurs in Azië voorlopig wat achterblijft.” Net als in december verwacht de helft van de beleggers dat zij de komende maanden geld overhouden waarmee ze kunnen gaan beleggen. Dit is een stuk meer dan een jaar geleden toen ruim een derde dacht geld over te houden. De gemiddelde beleggersportefeuille van een Nederlandse beleggers bestaat voornamelijk uit Nederlandse beleggingen, gevolgd door beleggingen uit de rest van Europa.

