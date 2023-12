Inhaalslag voor Europese small caps?

De afgelopen twee jaar liepen Europese small caps achter op de blue chip-bedrijven, ondanks hun goede bedrijfswinsten en lage waarderingen.

Volgens DWS komt daar in 2024 verandering in. Om deze ommekeer aan te tonen, legt de vermogensbeheerder in de Grafiek van de Week de koerswinstverhouding van Europese small caps naast de S&P 500 Value Index.

2023 had het jaar moeten zijn voor Europese small- en midcapaandelen, maar daar kwam niks van terecht. De Stoxx Europe Small 200 Index steeg maar 2% terwijl de Stoxx 600 met 8% steeg. De teleurstellende prestatie van de small- en midcapaandelen kan worden verklaard door de renteverhogingen van centrale banken, waar de aandelenklasse allergisch voor lijkt te zijn.

Hoewel Amerikaanse beleggers optimistisch zijn over een langverwachte monetaire versoepeling, zal er in de eerste helft van 2024 eerst een economische dip komen. Tegelijkertijd vreten duurdere herfinancieringskosten zich nu pas geleidelijk een weg naar de winst- en verliesrekeningen van Amerikaanse bedrijven.

Europa staat er anders voor. Hier is volgens DWS het economische dieptepunt al voorbij, concludeert de vermogensbeheerder uit de Purchasing Managers’ Index. Maar er is nog een factor die de Europese small- en midcaps aantrekkelijk maakt. Hun balansen lijken veelal stevig en hun winstgroei is hoger dan die van blue chips. Bovendien zijn veel Europese small- en midcaps marktleiders in hun niche en worden ze gekenmerkt door innovatie. Daarbij kunnen aandeelhouders profiteren van bedrijfsovernames die koerspremies genereren, hoewel DWS als kanttekening de lage Europese fusie- en overnameactiviteit noemt.

DWS is zich ervan bewust dat de recordhoge waarderingskloof tussen Europa en Amerikaanse aandelen geen garantie is dat Europese small en midcaps in de nabije toekomst beter gaan presteren. Om de internationale interesse voor de aandelenklasse weer op te wekken, zal de ECB in ieder geval haar renteverlagingen moeten waarmaken.

Geschreven door: Eddy Schekman



