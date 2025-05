Innovatie als ‘nieuwe’ basis voor uw portefeuille

Amerikaanse aandelen hebben de afgelopen tien jaar uitzonderlijk gepresteerd, maar die groei kwam vooral door een steeds kleinere groep bedrijven.

“Nu we naar een totaal andere marktomgeving lijken te bewegen, is het verstandig een evenwichtige portefeuille te hanteren, verdeeld over regio’s, sectoren en beleggingsstijlen,” stelt Richard Carlyle, Equity Investment Director bij vermogensbeheerder Capital Group, in de onderstaande Q&A.

Welke impact hebben tarieven op de wereldhandel en welke kansen ontstaan er voor beleggers?

Hoewel nog veel onduidelijk is over de uiteindelijke vorm van de tarieven, passen bedrijven hun toeleveringsketens al aan. Leveranciers van industriële productiemachines profiteren hiervan wanneer hun klanten investeren in toeleveringsketens dichter bij de eindmarkten. Ook expediteurs kunnen hiervan profiteren omdat zij helpen goederen via alternatieve routes en transportmiddelen te verplaatsen.

Daarnaast zijn er ‘tweede lijn’-bedrijven die relatief beter gepositioneerd zijn om in deze omgeving te opereren. Multinationals bijvoorbeeld:

– Ze kunnen hun toeleveringsketens flexibel aanpassen aan nieuwe tarieven.

– Ze zijn wereldwijd gediversifieerd en daardoor minder afhankelijk van één markt.

– Sommige opereren ‘multilokaal’, waarbij ze hun wereldwijde merkkracht en intellectueel eigendom combineren met lokale aanpassingen aan regelgeving en consumentenvoorkeuren.

– Ze beschikken vaak over ervaren managementteams die gewend zijn complexe, veranderende handelsomstandigheden te navigeren.

Kan AI nog steeds marktgroei stimuleren?

Onderzoek en gesprekken met bedrijven tonen aan dat AI inmiddels veel economisch nuttige taken in diverse kennisdomeinen kan uitvoeren. De komende twee jaar verwachten we een eerste golf van AI-agents die zelfstandig workflows in gestructureerde taken, zoals softwareontwikkeling, kunnen afhandelen. Zoals bij elke nieuwe technologie duurt het echter tijd voordat deze mogelijkheden breed worden toegepast.

Ons New Perspective Fund (NPF) investeert ook in AI, maar via een gediversifieerde selectie bedrijven – niet alleen de bekende ‘Magnificent 7’. Dit omvat bedrijven in de gehele waardeketen, van halfgeleiders en datacenterinfrastructuur tot ondernemingen die AI inzetten om hun producten en diensten te verbeteren.

In welke sectoren naast technologie ziet u nog kansen?

We bevinden ons in een unieke periode waarin meerdere grote transities tegelijk plaatsvinden: versnelde digitale disruptie, innovatie in de gezondheidszorg en een ‘renaissance’ in de industrie. Naast AI zien we langdurige groeicycli ontstaan in digitale betalingen, cloud computing en e-commerce.

De gezondheidszorg maakt een ‘gouden tijdperk’ door dankzij doorbraken in genetische technologieën, waardoor nieuwe therapieën mogelijk worden voor veelvoorkomende ziektes zoals diabetes, obesitas, kanker en pijn.

Industriële bedrijven krijgen een impuls door het herontwerpen van toeleveringsketens om geopolitieke risico’s te beperken, stijgende defensie-uitgaven, groeiende vraag naar datacenterinfrastructuur en een hernieuwde focus op energiezekerheid. Deze factoren kunnen een supercyclus van industriële investeringen in gang zetten.

