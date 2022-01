Integratie technologie zorgt voor sterkste groei

We begeven ons midden in een decennialange cyclus van structurele groei, die gedreven wordt door technologische ontdekkingen, innovatie en massa-adoptie, stelt aandelenmanager Jennison Associates.

Personal en networked computing kwamen op in de jaren ’90, het internet domineerde in de jaren 2000 en smart phones en mobiele applicaties namen het over in de jaren 2010. In de afgelopen jaren volgden meer technische doorbraken, die elk hun eigen groeicyclus creëerden omdat ze tot nieuwe commerciële toepassingen leidden.

Meest innovatieve bedrijven

Bedrijven kijken nu bovendien niet langer alleen naar wat hun klanten willen. De meest innovatieve bedrijven zijn bedreven in het uitvinden wat klanten willen voordat ze het zelf weten.

De analisten van Jennison vinden steevast het sterkste omzet- en winstgroeipotentieel bij bedrijven die technologie hebben geïntegreerd in de kern van hun strategie. Voor beleggers die exposure zoeken naar langetermijngroei bieden de structurele veranderingen een buitenkans.

Tesla en Shopify

De asset manager heeft drie groeithema’s geïdentificeerd die zich over sectoren en landen heen strekken. Ten eerste het direct-to-consumer businessmodel, waarbij bedrijven rechtstreeks hun producten en diensten leveren aan de consument. Tesla is hier een goed voorbeeld van, dat mede om deze reden marktleider is op het gebied van elektrische rijden. Netflix is een ander voorbeeld dat wordt uitgelicht in het document.

Dan zijn er de technology enablers. Deze bieden achter de schermen de infrastructuur en expertise die e-commerce en het doen van digitale betalingen mogelijk maken, zoals Shopify.

Het derde thema is de digitale transformatie van ondernemingen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld softwaretoepassingen (SaaS) via internet, zoals die van DocuSign, en cloud-diensten.

Jennison Associates is onderdeel van PGIM, met $1.500 mrd onder beheer een van de grootste asset managers ter wereld. Bijgaand het volledige document.

