Interessante trading-ideeën voor grondstoffen

De grondstoffenmarkten waren dit jaar al zeer succesvol. Wat brengt de tweede helft van 2022? Tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 22 april presenteert Salah Bouhmidi (IG) een aantal interessante trading-ideeën voor beleggers.

Grondstoffen zijn tot dusver de winnaars van het jaar en blijven de inflatie aanwakkeren. Geopolitieke spanningen dragen bij aan de huidige schaarste. Wat is de volgende stap voor grondstoffenmarkten in de tweede helft van het jaar?

In deze masterclass deelt Bouhmidi zijn trading-ideeën over een aantal grondstoffen, grondstoffenaandelen en grondstoffenvaluta’s.

Masterclass: Grondstoffenaandelen en valuta – Interessante tradingideeën voor de tweede helft van het jaar

Tijd: 14.00 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: Salah-Eddine Bouhmidi

Head of Markets Europe bij IG

Salah Bouhmidi heeft een Master in Economie (M. Sc.). Hij is gespecialiseerd in Technische Analyse, maar houdt zich ook bezig met de statistische modellering van handelsstrategieën en testprocedures. Daarnaast ontwikkelde hij de zogeheten Bouhmidi Bands; een innovatieve volatiliteitsindicator, welke op verschillende activaklassen kan worden toegepast.

Bouhmidi wordt gezien als trading-expert en is dan ook regelmatig te gast in Nederlandse, Duitse en Engelse media.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht