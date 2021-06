Interview: De top 11 van Martine Hafkamp

Hoop is een sterk stuwende kracht achter de opgaande beweging op de aandelenmarkten. Beleggers en deskundigen hebben het al over een nieuwe periode van economische bloei. Aan de hand van een vraaggesprek met Martine Hafkamp, algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer, worden de kansen besproken.

Hoe bouw je een portefeuille op in een periode van een stijgende rente?

Martine Hafkamp: “Het hangt er wel van af in welke mate de rente stijgt: snel of langzaam. Gaat het snel, dan moeten beleggers wel uitkijken en is het wellicht verstandig hun portefeuille aan te passen. Meer gewicht geven aan aandelen die niet of minder rentegevoelig zijn en aandelen die er last van hebben juist minder gewicht geven. Bedrijven met veel schuld dienen dan sowieso gemeden te worden. Een hard oplopende rente kan ook duiden op snel afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën. De nadruk zou dan meer op defensieve aandelen moeten liggen. Stijgt de rente traag en gestaag dan is dat eerder een teken dat het goed gaat met de economie.”

“Stijgende beurzen gaan vaak gepaard met stijgende rentes. Dat is ook logisch: immers beleggers verkopen hun obligaties om in aandelen te gaan beleggen. De afkeer van bijvoorbeeld technologie-aandelen lijkt misplaatst daar juist deze aandelen weinig of geen schulden hebben en dus niet erg rentegevoelig zijn. Maar de nadruk op bijvoorbeeld cyclische aandelen lijkt dan wel terecht. Precies wat we de afgelopen maanden gezien hebben. Een gestaag oplopende rente is geen negatief teken voor aandelen.”

“Spreiden over sectoren blijft altijd het devies. Niet iedere sector en ieder aandeel heeft evenveel last van een stijgende rente. Daarnaast moet je natuurlijk ook spreiden in de tijd wat betreft de aankoop van je beleggingen. En, koop geen staatsobligaties.“

Hoe versterk je je portefeuille in een dalende markt?

“Eigenlijk geldt hier hetzelfde antwoord als ik net al heb gegeven en dat is: spreiden. Wanneer beleggers denken dat een daling nog enige tijd voortzet lijkt een zwaardere weging van defensieve aandelen (utilities, consumer staples, farmacie) een goede keuze. In feite ga je meer defensief beleggen en reduceer je de aandelen met een grotere beta. Alles met meer dan gemiddeld risico dient gemeden te worden. Als je denkt dat een daling maar tijdelijk is, is het wellicht een goed idee om technologieaandelen bij te kopen.”

De ontwikkeling van de economie zit in de beginfase van herstel, althans dat beweren economen. Ze hebben het zelfs over Goldilocks, een periode van aangename groei bij een lage inflatie en het vooruitzicht van volledige werkgelegenheid. Wat moet je dan wel en niet kopen?

“We zitten weliswaar aan het begin van een herstel, maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat de coronacrisis de aanleiding is geweest voor een groeiversnelling. De crisis heeft al bestaande ontwikkelingen (digitalisering, energie-transitie) in een stroomversnelling gebracht. Overheden hebben middelen vrijgemaakt die anders nooit beschikbaar waren gekomen. De markt is anders gaan denken over staatsschuld en inflatie. Er heeft een soort paradigmawisseling plaatsgevonden. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de coronacrisis (sowieso geen gewone conjuncturele dip) de basis heeft gevormd voor een enorme technologische sprong voorwaarts die voor een bovengemiddelde economische groei kan gaan zorgen en voor erg veel disruptie in de economie. Groeiers zullen zich nog sterker gaan onderscheiden van achterblijvers. Mocht dat inderdaad zo uitpakken dan kunnen beleggers (die vinden dat de beurs nu hoog staat) nog raar staan te kijken. Er zou wel eens een mooi decennium aan kunnen komen. Dat wil overigens niet zeggen dat dat allemaal in een mooie rechte lijn gaat verlopen. Welllicht moeten beleggers her en der nog een stevige correctie ondergaan. Dat is onderdeel van het proces.”

“In een herstelfase kun je overigens alles kopen, achtergebleven (waarde)aandelen herstellen en cyclische waarden kunnen profiteren van een herstel van de economische groei. Ik heb overigens mijn vraagtekens bij de aanname dat er volledige werkgelegenheid zal ontstaan. In het mkb zullen nog de nodige bedrijven failliet gaan.”

Prijzen op goederentermijnmarkten stijgen. Vooral olie, crypto’s, koper, lithium en kobalt hebben het dit jaar goed gedaan. Op onze website hebben beleggers meer belangstelling voor goudmijnaandelen dan voor goud. Wat is wijsheid: direct beleggen in grondstoffen of via aandelen?

“Dat kan beide. Het voordeel van aandelen is dat er vaak nog een hefboom onder de onderliggende groei komt te liggen wanneer het management een sterk beleid voert. Bedrijven kunnen veel harder groeien dan de onderliggende commodity. Omgekeerd geldt hetzelfde wanneer het bedrijf bijvoorbeeld een zwak management heeft. Daarnaast keren bedrijven meestal dividend uit en grondstoffen zelf niet. Het nadeel van aandelen is het feit dat ze onderdeel uitmaken van een index en dus meedeinen met de brede markt. Aan de andere kant, doorgaans bewegen grondstoffen harder op en neer dan de grondstofaandelen en je hebt bij grondstoffen vaak last van termijncontracten die moeten worden doorgerold en die ook vaak geld kosten.”

Wat heeft jullie voorkeur: inspelen op een brede marktvisie of kiezen voor thema’s?

“Het moet altijd een combinatie zijn van beide, maar vergeet niet dat thema’s komen en gaan. De kern van je portefeuille moet gebaseerd zijn op een brede marktvisie. Vaak wordt een thema pas hot wanneer het al tegen zijn einde loopt en instappen dus eigenlijk te laat is. Instappen voordat iets een thema wordt is een hele prestatie en dat is maar weinigen gegeven. Door te beleggen in een brede markt ben je beter gespreid. Je hebt de winnaars en de verliezers in portefeuille. Daardoor stijg je minder hard in goede tijden, maar daal je ook minder hard in slechte tijden. Het rendement wordt stabieler. Op de lange termijn doe je het dan wel beter.”

De top 5 (met 11 aandelen) van Martine Hafkamp:

Oude energie die transformeert naar nieuw (Shell, Volkswagen); Groene energie met reële langetermijnmogelijkheden (Ǿrsted); Halfgeleiders (ASML, Nvidia); Fintech (Mastercard); Brede technologie (Microsoft, Alphabet, Amazon, Equinix, Prosus).

