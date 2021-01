Interview Martine Hafkamp: ‘Kansen zijn er zeker’

2021 wordt het jaar van de stier, althans volgens de Chinese dierenriem. Het afgelopen jaar was het jaar van de rat, en dat hebben beleggers geweten. Een stier duidt op kansen, misschien zelfs wel extreme kansen. De Visie van Martine Hafkamp, senior vermogensbeheerder Fintessa.

“Kansen zijn er zeker. Maar alles zal afhangen van de ontwikkelingen van het virus. Hoe gaan de eerste vaccinaties verlopen? Hoeveel tijd gaat het in beslag nemen voordat een serieus gedeelte van de bevolking gevaccineerd is? En belangrijk, hoe gaat de economie zich daaronder houden? Hoelang duurt het voordat de economie weer enigszins “open” gaat? Afhankelijk van deze ontwikkelingen zullen de eventuele bedragen die de overheid aan steun wil blijven verstrekken bepalend zijn. Zullen de centrale banken hun ingezette beleid aanpassen?”

“Natuurlijk zijn er voldoende andere zaken die spelen, zoals de groene revolutie (energietransitie) op de beurs, de Brexit en het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering. Maar eigenlijk blijft het virus tot ver in 2021 de allesoverheersende factor. Waarschijnlijk zijn de meeste winnaars van 2020 dat ook in 2021. Het enthousiasme rond de meeste ‘afgestempelde’ waarde-aandelen is wellicht wat voorbarig.”

Niemand raakt uitgepraat over de turbulentie van 2020. Hoe hebben de klanten van Fintessa dat ervaren?

“Ze werden in het voorjaar onaangenaam verrast door de plotse en zeer krachtige daling van de markten. De meeste beleggers bleven er ondanks alle reuring echter vrij rustig onder. Geen woeste acties of massale liquidaties van portefeuilles. Vervolgens werden de beleggers wederom verrast (aangenaam deze keer) door het onverwacht snelle herstel. Door de bank genomen zijn de klanten tegen het einde van dit turbulente jaar tevreden tot zeer tevreden over het rendement.”

En wat als er een derde coronagolf komt? Iedere nieuwe golf zal minder consequenties hebben op de beurs.

Martine Hafkamp: “Het klinkt cynisch, maar beleggers raken na verloop van tijd gewend aan ingrijpende gebeurtenissen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn terroristische aanslagen. De eerste keer reageert de beurs heftig, de tweede keer al wat minder, de derde keer nog minder en na verloop van tijd neemt men het voor kennisgeving aan. Deze reactie wordt grotendeels bepaald door gewenning maar ook door het feit dat men na de eerste keer weet welke maatregelen er zullen volgen en redelijk kan inschatten hoe de markten daar vervolgens weer op reageren. Iedere nieuwe golf zal minder effect hebben totdat men op zeker moment coronamoe is.”

Hoe kijken jullie tegen de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten aan. Zullen de uitslagen niet groter worden?

Martine Hafkamp: “De bedrijfsresultaten waren minder slecht dan verwacht in het derde kwartaal. Ook hier treedt echter gewenning op. Over het vierde kwartaal zullen beleggers waarschijnlijk meer verwachten waardoor het moeilijker wordt die verwachtingen weer ruimschoots te verslaan. Niet ondenkbaar is dat het hier en daar gaat tegenvallen met mogelijk wat negatieve reacties op de beurs. De corona-aandelen (technologie) zullen goede resultaten blijven vertonen, de rest krijgt het niet eenvoudig. Vooral de meest gevoelige sectoren (luchtvaart, toerisme, banken) zullen het moeilijk houden. Dat betekent dat de verschillen tussen de winnaars en de verliezers groot blijven. Belangrijk zal ook zijn hoe lang overheden bereid en in staat blijven de zwakke sectoren te blijven steunen.”

Bij beleggen gaat het vaak om kleine dingen, marginale veranderingen. Ik koop regelmatig van die grote blikken met Nescafé van Nestlé. In het verleden zaten daar maatschepjes bij. Die zijn tijdens de crisis verdwenen. Dan denk ik: het bedrijf moet kennelijk op alles gaan bezuinigen. Door wat laat jij je inspireren?

“Eigenlijk precies het tegenovergestelde, de grote lijnen. Wanneer je als belegger de belangrijkste trends in het vizier hebt hoef je binnen de betreffende trend alleen nog maar de meest vooraanstaande spelers te selecteren. Daarbij kun je uiteraard mooie pareltjes over het hoofd zien maar het eindresultaat zal er niet onder lijden. Overigens kunnen die maatschepjes ook weggelaten zijn uit milieuoverwegingen, weg met dat overbodige plastic.”

De staartbeweging van 2020 heeft geleid tot een relatief slechte beweging van de techaandelen en een betrekkelijk goede ontwikkeling van de oude economie. Is dat tijdelijk?

Martine Hafkamp: “Zo slecht doen technologie-aandelen het nog niet. De Nasdaq en de SOX staan tegen de hoogste punten ooit aan. Maar inderdaad, deze fondsen zijn de laatste maand wat minder hard gestegen, dat hoort er nu eenmaal bij. Toch zullen deze fondsen ook in 2021 de beste spelers gaan worden omdat de wereld digitaliseert. En in een digitaliserende wereld is een belegging in koekjes of shampoo niet zo lucratief. Alternatieve energie, IoT, 5G, cloud, datacenters, het leidt allemaal tot een grote sprong voorwaarts in de technologie, daar is het te doen. Uiteraard blijven andere basisbehoeften wel van belang.”

De ontwikkeling van het coronavirus laat zien hoe heftig markten kunnen reageren op ontwikkelingen. Wat zouden voor Fintessa gevaren, kansen en onverwachte trendsetters kunnen zijn?

“Fintessa volgt als iedereen de marktontwikkelingen en speelt daar zo goed als mogelijk op in. Voor ons gelden dus dezelfde gevaren als voor anderen. Zo is er het gevaar dat het langer duurt dan ingeschat voordat de overgrote meerderheid van de bevolking gevaccineerd is en de economie normaliseert. Gevaar is ook een nieuwe escalatie in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten of een groene crash waarbij de hard opgelopen aandelen uit de alternatieve energie volledig instorten. Het zal even niet goed zijn voor het sentiment. Maar het grootste gevaar is een oplopende rente. Nu zullen de centrale banken er alles aan doen om deze laag te houden, maar dat kunnen ze alleen zolang het publiek het vertrouwen in hun almacht behoudt. Wanneer centrale banken de controle verliezen wordt het een gevaarlijke wereld op de beurs. En niet alleen daar.”

“Kansen doen zich voor wanneer de snelle groeiaandelen (technologie) fors corrigeren. De kans voor beleggers om bij te kopen of in te stappen. Hetzelfde geldt voor de snelle groene groeiers. Een correctie biedt de belegger kans om diverse mooie aandelen met een mooie toekomst wat goedkoper in te slaan. Onverwachte trendsetters kunnen de grondstoffen zijn die nodig zijn om al die ontwikkelingen mogelijk te maken. Andere kansen zijn de groeiende overnamemarkt, ESG / de verduurzaming van de samenleving, en een laag blijvende rente. Onverwachte trendsetters kunnen bijvoorbeeld zijn acties van Biden, oplopende spanningen tussen China en de buren (de Chinese zee) en de energietransitie.”

Wat zijn op dit moment 5 kansrijke aandelen (+ korte toelichting) voor 2021?

Martine Hafkamp: “Dat rijtje sluit aan bij de aandelen die recent heb genoemd. Laat ik voor de variatie een paar namen wisselen, aangezien ik alle genoemde aandelen voor mijn cliënten in portefeuille heb.”

Nvidia

Nvidia is overal actief waar het gebeurt. Als chipproducent voor games, in de datacenters en ook bij de autonoom rijdende auto’s. Straks bij de uitrol van 5G is Nvidia ook hoofdrolspeler. Als de overname van ARM door China goedgekeurd zal worden (als gebaar van China naar Biden bijvoorbeeld), gaat het aandeel helemaal los.

Royal Dutch Shell

Onterechte achterblijver het afgelopen jaar. Natuurlijk heeft Shell te maken met het ESG beleid van institutionele beleggers, met lage olieprijzen en minder reizen, maar als de economie weer echt op volle toeren draait, zal er een gigantisch tekort aan energie (olie en gas) blijken te zijn. De duurzame energiebronnen nemen snel toe maar kunnen nu nog maar een heel klein gedeelte van de totale energiebehoefte dekken.

Volkswagen

De forse investeringen in de elektrificatie van het wagenpark zullen zijn vruchten afwerpen. Het VW-concern zal beloond worden als ESG-proof industrieconcern en Tesla zal van de troon gezet worden als grootste verkoper van elektrisch aangedreven auto’s.

Prosus

Prosus zit in de belangrijke trends van dit moment: e-sports, gaming, fintech, e-commerce, online marktplaatsen en maaltijdbezorging. Met Prosus beleg je bovendien in opkomende markten. Vanwege de sterke exposure naar Azië kan Prosus profiteren van sneller groeiende markten, een gemiddeld jongere beroepsbevolking en lagere schuldposities bij individuen en overheden.

Mastercard

Dit bedrijf zit als een spin in het web van alles dat met fintech en online betalen te maken heeft. Mastercard verdient aan technologie die toonaangevend is nu de wereld steeds meer in de richting gaat van ‘a world beyond cash’ waardoor er veiliger, eenvoudiger en slimmer kan worden betaald.

