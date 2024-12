Interview Martine Hafkamp met 5 aandelentips

Martine Hafkamp is door beleggers aangewezen als Beste Beleggingsexpert. Ze mocht dan ook op de BeleggersFair een Cashcow Award in ontvangst nemen; net als eerder dit jaar haar bedrijf Fintessa voor Heb je het gevoel dat jij hebt gewonnen of je bedrijf Fintessa?

Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa: “Zonder goede prestatie geen prijs, zonder goed team geen prijs. Dus het zal de goede combinatie zijn die de prijs in de wacht heeft gesleept.”

Denk je dat vermogensbeheer het afgelopen jaar anders is geworden?

“Vakinhoudelijk niet, het afgelopen jaar ook niet. We beleggen in aandelen van grote internationaal opererend beursgenoteerde ondernemingen. Dat hebben we de afgelopen jaren steeds gedaan. Dit jaar was relatief rustig. Er was minder volatiliteit dan gebruikelijk. We hebben, afgezien van een korte zomerdip, nog geen serieuze correctie gehad. Wat wel bijzonder was, was het grote verschil in performance tussen de Verenigde Staten en Europa. Zo groot als nu zijn de verschillen zelden. Dat duidt op fundamentele verschillen (niet louter valuta) tussen Europa en de Verenigde Staten.”

“Wel is de regelgeving weer verder toegenomen. Vermogensbeheer is onze missie, maar het wordt steeds lastiger om onze cliënten de zorgen uit handen te nemen. De regelgeving zorgt voor minder aandelenanalyse bij banken (Mifid), meer uitvraag van gegevens bij cliënten (CFR), fiscale onzekerheid (box 3), grotere verschillen tussen diverse asset classes (crypto’s versus aandelen) én heel veel aandacht voor duurzaamheid, klimaat, ESG (SFDR).”

Stellen cliënten nog steeds dezelfde doelen als enkele jaren geleden?

“In feite worden de rendementen die cliënten nastreven door het beleggingsprofiel waar ze in zitten ingegeven. Wat vervolgens van belang is, is de relatieve performance ten opzichte van vooraanstaande indices zoals de MSCI of de AEX. Zolang dit positief uitpakt zullen cliënten niet snel ontevreden zijn.”

“De meeste cliënten streven ‘algemene vermogensgroei’ na. De overgrote meerderheid snapt heel goed dat er ook mindere beleggingsjaren tussen zullen zitten. Het absolute rendement is dan ook minder van belang dan het relatieve. Cliënten zijn overwegend erg realistisch. Wel kunnen ze soms ontevreden zijn over bepaalde posities die (tijdelijk) minder renderen in de portefeuille. Daarbij wordt dan vergeten dat het gaat om het totale beeld en niet om individuele posities.”

Waar kiezen de meeste beleggers voor: defensief, neutraal of offensief?

“Bij Fintessa bieden we al een aantal jaar geen defensief profiel meer aan, omdat de rendementen op solide (bedrijfs)obligaties in onze ogen te laag zijn ten opzichte van het risico dat ermee gelopen wordt. De verdeling tussen neutraal en offensief is ongeveer 50/50.”

Jullie maken ook gebruik van ETF’s. Hoeveel van het vermogen wordt in deze producten geïnvesteerd?

“Omdat het aanbod van retail-obligaties (per 1.000 euro nominaal) veel beperkter is geworden, zijn we voor de invulling van het gedeelte vastrentende waarden in het neutrale beleggingsprofiel overgestapt op ETF’s. Dat heeft ook z’n voordelen. Niet alleen zijn die veel meer liquide, wij willen altijd dat alles waar wij voor onze cliënten in beleggen dagelijks verhandelbaar is, maar de grotere spreiding daarvan helpt ook het risico te reduceren, mits je de juiste ETF’s selecteert.”

“Uitgaande van een verdeling van 50/50 tussen het neutrale en (gematigd) offensieve profiel en gegeven het feit dat we momenteel binnen het neutrale beleggingsprofiel een weging van 30% in obligaties aanhouden, hebben we dus 15% van het beheerd vermogen belegd in (obligatie) ETF’s. In het aandelengedeelte maken we geen gebruik van ETF’s. “

Wordt het niet steeds moeilijker om ETF’s te verslaan?

“ETF’s zijn in principe volgers van een index. Maar, zoals gezegd, in het aandelengedeelte van de portefeuilles van onze cliënten maken wij geen gebruik van ETF’s. Wij zijn geen passieve belegger maar een actieve. Door het selecteren van individuele aandelen kun je doelbewust al dan niet tijdelijk bepaalde sectoren links laten liggen. Maar in het algemeen geldt dat wanneer het marktbrede ETF’s in aandelen betreft het wel moeilijk is om structureel de markt te verslaan. Zeker als je kijkt naar een ETF als bijvoorbeeld de MSCI World. Wil je die volgen dan moet je zo’n 70 procent van de portefeuille in de Verenigde Staten beleggen, terwijl wij een Europese belegger zijn met Europese cliënten. Die willen graag voor een groot deel in eigen regio/valuta beleggen. Het outperformen van bijvoorbeeld de AEX is minder moeilijk, omdat dit geen sterk gediversifieerde index is. Er ontbreken de nodige sectoren en andere sectoren zijn oververtegenwoordigd.”

Wat kun je zeggen over de resultaten die je hebt behaald voor je cliënten?

“Die zijn over het algemeen prima, afgezet tegen de diverse indices. Ons beleggingsbeleid is er in eerste instantie op gericht om te outperformen in mindere jaren. Dat betekent het voorkomen van grote verliezen, want terugverdienen wordt moeilijker naarmate het verlies groter is. Als dat lukt ben je al een heel eind. Maar ook in goede jaren (de afgelopen twee jaar) was de performance heel goed. Cliënten die al lang cliënt zijn realiseren de rendementen waar zij volgens hun beleggingsprofiel naar streven. Zo bedraagt het rendement op ons neutrale profiel over de afgelopen tien jaar gemiddeld 6,4 procent per jaar netto. Dat is zelfs iets meer dan wij vooraf aangeven. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat wij nog steeds groeien, ook veel via mond-tot-mond-reclame en je wordt als Fintessa niet voor niets de Beste Vermogensbeheerder en als Martine Hafkamp de Beste Beleggingsexpert toch?”

Heb je het vermoeden dat beleggers meer op zoek zijn naar degelijkheid dan naar de vluchtigheid van de beweging?

“Dat durf ik niet te stellen. Crypto-beleggingen en meme stocks zijn immers de laatste jaren toch ook helemaal ‘hot’? Maar cliënten die voor Fintessa kiezen die streven degelijkheid na, een solide rendement door de jaren heen. Maar dat is weer het gevolg van onze intakeprocedure. Wij trachten onze klanten een realistisch beeld voor te houden zodat ze geen overspannen verwachtingen hebben over te behalen rendementen. Uiteindelijk is het streven dat ze de vooraf gestelde doelen halen of zelfs enigszins overtreffen. Cliënten die overduidelijk andere doelen najagen zullen we niet accepteren of we zullen proberen de doelstellingen te sensibiliseren. Belangrijk is vooral de risico’s binnen de gestelde grenzen te houden.”

Kun je 5 aandelentips geven?

Novo Nordisk

“De hype rond de succesvolle afslankmiddelen Ozempic en Wegovy lijkt wat overgewaaid, maar het blijft een interessante groeimarkt met veel potentie. Zeker nu Novo Nordisk ook met een afslankmiddel in pil-vorm gaat komen (Rybelsus). Het bedrijf lijkt de stagnatie met de leveringsproblemen enigszins onder controle te hebben.”

Holcim

“Het bedrijf is nog altijd bezig met de afsplitsing van de Noord-Amerikaanse activiteiten. Dat zal naar verwachting midden 2025 plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid werkt dit goed voor de koers. Daarnaast… mocht Trump de vredesduif voor Oekraïne zijn, dan zou Holcim, als de grootste cementfabriek van de wereld, kunnen profiteren van de herstelwerkzaamheden/wederopbouw.”

ASML

“Het feit dat ASML de verwachting voor 2030 niet heeft moeten aanpassen, geeft beleggers hoop. Het is terecht dat ASML de outlook heeft laten staan. Er is nog genoeg tijd om deze alsnog aan te passen, mocht dit nodig zijn. Aan de aanpassing van de outlook van 2025 kon men echter niet ontkomen. Bovendien had ASML goede redenen om de verwachting voor de orderintake voor volgend jaar af te zwakken. Samsung en Intel zitten zelf intern met grote problemen én de markt in chips (behalve voor AI) zit tegen. Dit was al voorzien door ASML, maar het herstel duurt iets langer dan verwacht. Beleggers moeten iets langer geduld hebben totdat het weer crescendo gaat met ASML.”

Veolia

“Het bedrijf is actief op het gebied van waterzuivering en afvalverwerking. Het zijn activiteiten waar de komende jaren veel te doen valt. Water wordt, onder andere door de komst van meer en meer datacenters en klimaatverandering, een schaars goed. Tot op heden is dat feit nog niet op grote schaal doorgedrongen bij beleggers, maar dat gold tot voor kort ook voor elektriciteitsbedrijven.”

Nextera Energy

“Niet alleen in Nederland is elektriciteit schaars, ook in de Verenigde Staten. De vraag ernaar stijgt explosief, met name vanuit de techsector (datacenters). Bedrijven verplaatsen hun productiefaciliteiten vanuit Silicon Valley (tekort aan elektriciteit) naar andere staten. Nextera is actief in meerdere energievormen: schone energie (zonnepanelen en wind), aardgas en kernenergie. De stijgende vraag naar elektriciteit zal dit bedrijf in de kaart blijven spelen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20510 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht