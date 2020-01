Invesco: 10 onwaarschijnlijke gebeurtenissen waar beleggers toch rekening mee moeten houden

Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om na te denken over onwaarschijnlijke gebeurtenissen, die mogelijk toch waarheid kunnen worden in 2020.Precies dat heeft Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research bij Invesco met zijn team gedaan.

Aristoteles zei dat ‘waarschijnlijke onmogelijkheden de voorkeur verdienen boven onwaarschijnlijke mogelijkheden’, wat betekent dat we het eenvoudiger vinden om te geloven in interessante onmogelijkheden dan in onwaarschijnlijke mogelijkheden. “Het doel van dit document is om naar die onwaarschijnlijke mogelijkheden te zoeken – onconventionele ideeën voor 2020, waarvan we denken dat ze minstens 30% kans hebben om waarheid te worden”.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de Amerikaanse verkiezingen, klimaatverandering, ESG-investeringen, Brexit, opkomende markten, spanningen in het Midden-Oosten, maar ook de Europese Kampioenschappen voetbal.

Hieronder een selectie van Invesco’s jaarlijkse Aristotle List: 10 improbable but possible outcomes for 2020:

Joe Biden wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Dit zijn eigenlijk twee gebeurtenissen in één: ten eerste dat Joe Biden wordt gekozen als kandidaat-democraat en ten tweede dat hij president Trump verslaat in de presidentiële race. Wij, Invesco, horen tijdens recente gesprekken met beleggers in Europa veel scepsis over dit idee (ze vrezen een kandidatuur van Elizabeth Warren en vermoeden dat president Trump toch zal winnen). Er is veel om president Trump te doen (de economie, het conflict met Iran, campagne voeren) en opiniepeilingen die Biden enkele maanden geleden duidelijk begunstigden, suggereren nu een nauwe race tussen de twee. De ‘approval ratings’ van president Trump zijn echter nog slechter dan die van Jimmy Carter en liggen dicht bij die van L.B. Johnson, die geen van beiden een tweede termijn wonnen. Invesco is van mening dat een verandering van president de wereldwijde risicopremies zou kunnen verlagen en de ‘Trump-premie’ in de prijs van goud, kan elimineren.

Wereldwijde bbp-groei daalt onder 2,5%

De wereldwijde bbp-groei komt voor 2019 waarschijnlijk rond 3,0% uit, tegen 3,6% in 2018. De consensus voor 2020 is dat de groei het niveau van 2019 evenaart en mogelijk hoger (de Bloomberg-consensusvoorspelling is 3,1%) uitvalt. Dit verklaart misschien de sterke prestaties van aandelen tegen het einde van 2019. Invesco’s centrale scenario is ook dat de groei zal stabiliseren, maar dit is tot nu toe meer gebaseerd op hoop dan op hard bewijs. Als de groei verder zou wegzakken, zou dit de wereldwijde aandelenmarkten kunnen schaden.

Olie & gas ‘outperformed’ technologie in de VS

Op de Amerikaanse aandelenmarkten in 2019 sprong het verschil tussen de technologiesector (outperforming) en de van olie- en gassector (underperforming) het meest in het oog. Dit is deels te danken aan de sterke ontwikkeling van de technologiesector, maar zwakte van olie is ook een handicap voor de gehele sector gebleken. Ondanks de uitdagingen op de lange termijn waarmee de olie- en gassector wordt geconfronteerd, vermoeden we dat er in 2020 een omslag plaats kan vinden. Ten eerste is de relatieve waardering van de twee sectoren uitgerekt (bijvoorbeeld de olie- en gasprijs/cash- winstverhouding is 7,3, in overeenstemming met historische normen, terwijl die voor technologie 17,9 is versus een historisch gemiddelde van 11,9). Ten tweede, als beleidsmakers met succes de wereldwijde recessie in 2020 afwenden, kunnen de industriële grondstofprijzen (inclusief olie) sterker worden. Ten slotte, kunnen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen voor een hogere olieprijs.

Bijgevoegd de volledige Aristotle List: 10 improbable but possible outcomes for 2020.

