Invesco: ‘Grillige reactie markten op rentebesluit’

De ECB heeft donderdag de beleidstarieven met 50 basispunten verhoogd. Ook kondigde zij haar plan aan om te zorgen voor stabiliteit op de markten voor staatsobligaties. De marktreactie was aanvankelijk zoals verwacht: de euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de obligatierente steeg in de hele eurozone. Veel van die winsten zijn vervolgens echter weer ingeleverd, zegt Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research bij vermogensbeheerder Invesco

Jackson; “Interessant was de reactie van de aandelenmarkten op de renteverhoging, waarbij de Euro Stoxx 50 aanvankelijk terrein prijsgaf. Maar vervolgens trad er herstel op, om vervolgens weer terug te vallen naar het beginpunt.

De achtergrond van de ECB-aankondiging was moeilijk: het ontslag vandaag van Mario Draghi als premier van Italië zorgde voor politieke onzekerheid in de grootste perifere economie. Het veroorzaakte ook een vergroting van de spreads tussen de Italiaanse en de Duitse rente vóór de aankondiging van de ECB..

Ook de gedeeltelijke heropening van de gasstromen door de Nord Stream 1 gaspijplijn uit Rusland herinnert eraan hoe kwetsbaar Europa kan zijn voor een onderbreking van de gasstromen in de komende maanden (22,5% van Europa’s primaire energie kwam in 2020 uit Rusland). De ECB is nog maar net begonnen aan een verkrappingsproces, terwijl ze het dubbele risico van inflatie en recessie afweegt. Dit wordt een moeilijk te bewandelen weg en wij vermoeden dat de financiële markten volatiel kunnen blijven”, aldus Jackson.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht