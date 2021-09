Invesco: Omslagpunt Latijns-Amerikaanse aandelen

Latijns-Amerikaanse aandelen hebben een zwaar decennium achter de rug. Economische chaos en sociaal-politiek drama overheersten waardoor beleggers hun interesse in de regio verloren. Hierdoor krompen de lokale beurzen in tien jaar tijd met 25%.

Het pijnlijke resultaat: de bevolking van Latijns-Amerika is twee keer zo groot als die van de Verenigde Staten, de economie vijf keer zo klein. Toch zien Nikki Noriega en Agata Strzelichowski, portfoliomanagers bij Invesco, de toekomst van Latijns-Amerikaanse aandelen rooskleurig in.

Volgens de experts is het nu het moment om de blik naar Latijns-Amerikaanse aandelen te richten, reden waarom de vermogensbeheerder momenteel een overwogen positie inneemt in de regio. “De meeste Latijns-Amerikaanse economieën draaien voor 60% tot 70% op de export van grondstoffen. Het zijn dan ook de grondstoffenprijzen die zowel de betalingsbalans als de regionale valuta ondersteunen – en daarmee ook de winst in Amerikaanse dollars en aandelenopbrengsten. De plaatselijke valuta zijn voordelig, grondstoffen blijven hoogstwaarschijnlijk onverminderd populair en de economische groei zal uiteindelijk van de pandemie.”

De experts beoordelen deze bewegingen deels als cyclisch, maar er is volgens hen ook een structurele verandering gaande. “We zien in veel landen dat de politieke situatie stabieler wordt. Dat stemt ons optimistisch over opkomende democratieën en kapitalisme in Latijns-Amerika”, aldus Noriega en Strzelichowski. “Demonstraties en protestbewegingen hebben zichtbaar succes. Ongelijkheid, monopolies en zwakke begrotingen lijken echt te worden aangepakt. Als concurrentie tussen bedrijven mogelijk wordt, en er tegelijk wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal door middel van nieuwe regelgeving en belastinghervormingen, dan worden de kansen die er nu liggen voor Latijns-Amerikaans aandelen niet cyclisch, maar echt structureel.”

Tot slot heeft de opkomst van disruptieve technologieën volgens de portfoliomanagers ook in Latijns-Amerika een positieve impact. “We verwachten eenzelfde ontwikkeling als in Azië, waar juist de achterblijvende, kleinere economieën een enorme spurt maakten. Technologie is bij uitstek een aanjager van inclusieve groei. De jaarlijkse vraag naar ingenieurs tikt in Brazilië binnenkort de 100,000 aan. En zoals we bijvoorbeeld de afgelopen twintig jaar in India zagen, biedt de vraag naar dit soort talent een oplossing voor knelpunten in de supply chain. En dat heeft een enorm positief effect op zowel de economie als de samenleving.

