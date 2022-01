Investeer in je eigen toekomst met deze tips!

Geld investeren kan een positief rendement hebben, maar je kan er je ook geld mee verliezen. Er zitten risico’s aan het investeren. Daarom wil jij het graag goed doen en weten waar je in investeert. Met de rente van vandaag gaat je geld niet rollen op de spaarrekening, dus kiezen veel mensen ervoor om het geld te investeren. In dit blogartikel vind jij vijf interessante manieren om geld in te investeren.

Lening peer-to-peer

Peer-to-peer leningen zijn wellicht nog wat minder bekend dan andere leningen. Met deze lening kan jij ook geld verdienen met een crowdfunding. Samen met andere investeerders leen jij geld uit, dit is vaak een klein bedrag. Dit is vaak een particuliere lening voor het kapitaal van kleine bedrijven of bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Vooraf spreek je de looptijd van de lening af, daarnaast spreek je ook het vaste rente bedrag af. Peer-to-peer leningen zijn een eenvoudige en handige manier om met jouw geleende geld andere mensen blij te maken. Bovendien houd jij er nog meer geld aan over.

Begin een bedrijf, of investeer in een bedrijf

Het is tegenwoordig helemaal niet moeilijk om in beginnen bedrijven te investeren. De vraag naar investeerders is ook erg groot vanuit de startersmarkt. Door een grote investering in een start-up kan jij mede-eigenaar worden in het beginnende bedrijf. Als de start-up van de grond komt, dan kost het jou weinig tijd en je verdiend er geld aan. Bovendien is het mogelijk om zelf ook een bedrijf over te nemen. Het voordeel hiervan is, is dat je een bedrijf over neemt dat al loopt. Dit bedrijf heeft dan waarschijnlijk al een bepaalde reputatie opgebouwd. De investeringen die je zou uitvoeren om het bedrijf van de grond te krijgen zijn niet meer nodig. Het overnemen van een bedrijf zal daarentegen zeker niet goedkoop zijn. De vorige eigenaar heeft naar alle waarschijnlijkheid al veel vermogen erin gestopt om de onderneming van de grond te krijgen. Het rendement kan echter op lange termijn wel een leuk bedrag opleveren.

Vastgoed

Het investeren in vastgoed is niet voor ieder budget weggelegd. Wil jij beginnen met het investeren in vastgoed? Zorg er dan voor dat je een enorm vermogen tot beschikking hebt. Het investeren in vastgoed is een betrouwbare en goede keuze. Het rendement is voor de toekomst veilig en stabiel. Schaf bijvoorbeeld een vakantiehuisje aan, die je vervolgens weer gaat verhuren. Het investeren in vastgoed kan ook zonder enorm vermogen, maar dan zit je wel vast aan leningen of vastgoedfondsen.

Crypto

Cryptocurrency is relatief nieuw in de markt van investeren, maar het rendement kan enorm zijn. Cryptocurrency heeft de wereld even totaal op zijn kop gezet. De bekendste cryptomunten zijn Bitcoin en Ethereum. Je schaft een cryptomunt aan voor een bepaalde prijs en hier probeer je winst op te pakken door de koersschommelingen. Heb jij interesse in het kopen of verkopen van crypto? Neem een kijkje bij Anycoindirect. Bij Anycoindirect kan jij Ethereum kopen, BTC kopen en nog veel meer andere cryptocurrency.

Edelmetalen

Het beleggen in aandelen kan een riskante bezigheid zijn. Veel beleggers kiezen er daarom voor om voor een veilige en betrouwbare optie te gaan. Deze optie zijn de edelmetalen. Bij edelmetalen kun je denken aan goud, zilver of platina. Over de jaren heen zijn goud en zilver een populaire en betrouwbare beleggingsoptie. Edelmetalen zoals goud zijn minder kwetsbaar voor de inflatie. Dit was ook erg goed terug te zien tijdens de corona crisis. Heel veel aandelen daalden erg veel, terwijl de edelmetalen in prijs stegen. In dit jaar had je een rendement van maar liefst 8% kunnen verwachten. Daarmee kan je concluderen dat het beleggen in edelmetalen in veilige optie is.

