Investeren in een woning is altijd een goed idee

Zelf een eerste woning kopen is een hele verstandige investering, zelfs nu de woningmarkt oververhit is geraakt. Door te investeren in een woning, groeit je vermogen. Je lost maandelijks een deel van de hypotheek op de woning af, terwijl je kan profiteren van een waardestijging.

Het alternatief is het huren van een woning, waarbij je maandelijks betaalt zonder te profiteren van een vermogensgroei. Zeker in deze tijd, waarbij de huurprijs nauwelijks afwijkt van de hypotheek op een gemiddelde woning en de hypotheekrente nog altijd relatief laag staat. Bij Frits hypotheken vergelijken met een persoonlijke hypotheekadviseur is een goede eerste stap naar de aankoop van een eigen woning.

Verschillende soorten hypotheken vergelijken

Een hypotheekadviseur helpt je in verschillende stappen een geschikte hypotheek te vinden voor de aankoop van een woning. Zo brengt deze eerst in kaart wat je inkomen is, welke schulden er nog openstaan en wat je toekomstplannen zijn. Een eerste kind of bijvoorbeeld een dag minder werken kunnen invloed hebben op de financiële draagkracht van je gezin. Vervolgens worden verschillende soorten hypotheken bekeken. Wil je nu relatief veel aflossen, zodat je per saldo minder rente betaalt? Geef je de voorkeur aan een lineaire aflossing, waarbij je per maand wat minder aflost in het begin en iets meer rente betaalt over de looptijd van de hypotheek? Een derde stap is het vergelijken van de diverse hypotheekverstrekkers.

Vermogensgroei door aankoop eigen huis

Bij de aankoop van een woning zet je in wezen maandelijks een deel van het vermogen voor later opzij. Dit vermogen komt vrij, op het moment dat je de woning verkoopt en bijvoorbeeld in een kleiner appartement gaat wonen. In de praktijk is het kopen van een woning vrijwel altijd gunstiger dan het huren van een huis. Logischerwijs brengt een eigen huis ook de nodige onzekerheden met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het onderhoud aan het pand en het risico op een waardedaling. Dit weegt echter niet op tegen het vermogen wat je ermee opbouwt.

Beleggen in vastgoed populair in de huidige tijd

Er zijn tegenwoordig veel mensen die de investering in een tweede huis overwegen. Ze bieden de woning te huur aan, waarbij de huurder de investering voor je terugverdient door maandelijks huur te betalen. Ook investeren in garageboxen was lange tijd populair, met name in de grote steden. Ze waren relatief goedkoop aan te schaffen en daardoor ook toegankelijk voor de vastgoedbelegger met een iets kleinere portemonnee.

