Inzetten op mobiliteit, maar met welke aandelen?

Van vliegende taxi’s en autonome voertuigen op batterijen tot ruimtevaart – de manier waarop we ons van de ene plaats naar de andere verplaatsen en goederen vervoeren zal drastisch veranderen.

Deze (r)evolutie vormt een uitzonderlijke kans voor langetermijnbeleggers die zich kunnen voorstellen welke vervoerswijzen over tien, 20 of 30 jaar zullen worden gebruikt. “Voor langetermijnbeleggers zal de grootste uitdaging zijn om de bedrijven te identificeren die deze verandering zullen stimuleren”, stelt Thaiha Nguyen, investment manager, Positive Change bij Baillie Gifford.

Vliegende taxi’s: van science fiction tot realiteit

Net als de smartphone 30 jaar geleden, lijken vliegende taxi’s tot het rijk van de sciencefiction te behoren. Maar de convergentie van de technologische vooruitgang op verschillende gebieden (batterijen met hoge energiedichtheid, luchtvaart, lichtgewicht materialen, autonome aandrijfsystemen) maakt het echter aannemelijk dat elektrische vertical take-off and landing (eVTOL) vliegtuigen in de nabije toekomst in gebruik zullen worden genomen. De eerste dienst voor stedelijk luchtvervoer staat gepland voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Veelbelovende bedrijven op dit gebied zijn Joby Aviation en Lilium Air Mobility. Nguyen: “Beide bedrijven hebben een gemeenschappelijk doel: de uitdaging van de versnelde verstedelijking aangaan door een antwoord te bieden op het gebrek aan ruimte op de grond. Bovendien beschikken ze over twee belangrijke concurrentievoordelen, met name de kwaliteit van hun engineering en de nauwe relaties die zij met regelgevende instanties hebben ontwikkeld.”

Autonoom rijden

Op het gebied van autonoom rijden heeft de industrie weliswaar aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar de vraag blijft toch nog steeds wanneer een volledig autonoom passagiersvoertuig beschikbaar zal zijn. Andere toepassingen zoals langeafstandstrucking of “last mile”-bezorgrobots zouden eerder gecommercialiseerd kunnen worden. Tientallen start-ups werken hieraan, waarbij enkele – waaronder Aurora (vrachtwagens) en Nuro (bezorgrobots) – voorop lopen. Volgens Nguyen liggen de redenen voor de snellere ontwikkeling van deze toepassingen voor de hand: “Enerzijds is de snelweg een minder complexe omgeving voor een autonoom voertuig dan een stad of dorp. Anderzijds, aangezien vrachtwagens en bezorgrobots geen mensen vervoeren, kunnen zij zich in geval van nood ‘opofferen’.”

Elektrische voertuigen (EVs)

De wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen is de afgelopen jaren sterk gestegen, dankzij een ondersteunend overheidsbeleid, strengere emissienormen en vooruitgang op het gebied van lithium-ionbatterijtechnologie en laadinfrastructuur. Nguyen: “Vanuit beleggingsoogpunt biedt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar elektriciteit nieuwe kansen, zowel op het gebied van batterijen, dat naar verwachting aanzienlijk zal groeien, als op het gebied van laadinfrastructuur.”

Tesla produceert een deel van haar eigen batterijmodules in haar Gigafactory in Nevada, maar doet ook een beroep op het Chinese bedrijf Contempory Amperex Technology (CATL). Deze wereldleider in de productie van batterijen voor EV’s – die ook levert aan Daimler, Volkswagen, NIO en BMW – wordt echter geconfronteerd met ethische (kinderarbeid in Congo voor de winning van kobalt) en milieuproblemen (vervuiling door de productie van nikkel). CATL heeft verschillende alternatieven voor lithium-ionbatterijen ontwikkeld, maar het zal tijd en verder onderzoek vergen voordat deze alternatieven hun volle potentieel kunnen bereiken. Niettemin zouden geduldige beleggers er veel baat bij kunnen hebben.

Andere spelers in de sector bieden interessante investeringsmogelijkheden op lange termijn, zoals Northvolt, een niet-beursgenoteerd Zweeds bedrijf dat op het punt staat te beginnen met de bouw van zijn derde ‘gigafactory’ voor batterijen, en Chargepoint, dat het grootste oplaadnetwerk in de VS heeft opgezet en nu snel uitbreidt naar Europa. Nguyen: “Op het gebied van batterijrecycling kunnen we ook het Californische bedrijf Redwood Materials noemen, dat van plan is anode- en kathodecomponenten voor batterijen te produceren uit gerecyclede materialen, of Umicore, een Belgisch bedrijf dat batterijen voor elektrische auto’s en e-bikes recycled.”

Wat al deze bedrijven gemeen hebben, is dat hun groeipotentieel een enorm beleggingsrendement biedt, terwijl het neerwaartse risico beperkt blijft tot de oorspronkelijke investering. In een context waarin klimaatverandering en de convergentie van verschillende technologieën onze manier van vervoeren veel sneller zullen veranderen dan sommigen van ons denken, mogen dergelijke kansen niet over het hoofd worden gezien.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18084 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht